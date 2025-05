Casa memorială „Enescu” de la Liveni a fost resfințită

Recent restaurată în cadrul proiectului „History and Music - Values that Bring Us Together” (MUHIS, 1.HARD/2.1/101), finanţat de Uniunea Europeană, Casa memorial „George Enescu” din Liveni, județul Botoșani, a fost resfințită în 4 mai 2025. Ceremonia a marcat și împlinirea a 70 de ani de la moartea muzicianului.

Slujba a fost oficiată de părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier coordonator al sectorului educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoţi. „Rolul muzeelor este de a păstra identitatea culturală şi de a o transmite generaţiilor care vin din urmă”, a declarat Aurel Melniciuc, directorul Muzeului Judeţean Botoşani, în subordinea căruia funcţionează Casa Memorială „George Enescu”.

George Enescu s-a născut la Liveni, județul Botoșani, în 19 august 1881. În casa devenită azi muzeu a locuit, alături de părinții săi, până la vârsta de trei ani. Muzicianul s-a stins la Paris, la 4 mai 1955.