Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Centenarul Patriarhiei sărbătorit la Muzeul Cotroceni

Centenarul Patriarhiei sărbătorit la Muzeul Cotroceni

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Cultură
Data: 30 Septembrie 2025

Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni (MNC), prezintă expo­ziția „Unitate națională și demnitate eclesială. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”, alcătuită din fotografii și documente care compun firul evenimentelor petrecute acum 100 de ani. Pot fi admirate Scrisoarea de felicitare a Bisericii Ortodoxe Bulgare adresată întâiului Patriarh al României, Miron Cristea, o invita­ție la dejunul prilejuit de învestirea Patriarhului Miron Cristea la Palatul Adunării Deputaților, azi Palatul Patriarhiei, Proiectul mitrei întâiului Patriarh, realizat de Costin Petrescu, volume aniversare, emisiuni filatelice, fotografii, monede și medalii jubiliare.

Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a explicat la vernisajul de la MNC că „expoziția prezintă itinerarul pe care l-a urmat Patriarhul Miron Cristea, împreună cu delegații Bisericilor Ortodoxe Surori și cu foarte mult cler și popor, de la Palatul Regal, unde a primit crucea patriarhală din mâna Regelui Ferdinand, și până la Catedrala Patriarhală, unde a primit însemnele patriarhale și unde a fost întronizat ca Patriarh. Astfel, în imagini, îl putem descoperi pe Patriarhul Miron Cristea înconjurat de mitro­poliții țării, de oaspeții celor mai importante Biserici Apostolice, dar și Bisericile Surori care sunt în proximitatea țării noastre, Bulgară, Sârbă, Polonă și altele. De asemenea, elita politică românească - Ion I.C. Brătianu a fost cel care a sprijinit foarte mult această inițiativă a ridicării Bisericii noastre la rang de Patriarhie (...). În imagini pot fi obser­vați, de asemenea, membrii familiei regale, Regele Ferdinand, Regina Maria, cu toată suita lor, care priveau cu admirație marea procesiune care se desfășura pe Calea Victoriei”.

Ștefania Dinu, directorul adjunct al MNC, consideră că „este o onoare pentru muzeu să găzduiască această expoziție, care prezintă un moment important din istoria Bisericii Ortodoxe Române și, totodată, din istoria țării. Expoziția va fi deschisă până în 24 octombrie 2025, de marți până duminică, în intervalul orar 9:00- 17:00. (A.D.)

 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National Cotroceni  -   Biblioteca Sfântului Sinod  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Arta între tradiție și modernitate Cultură
    Arta între tradiție și modernitate

    Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a pregătit pentru sezonul expozițional 2025-2026 două expoziții ample care aduc în prim-plan școala de pictură de la Baia Mare și frumusețea covoarelor

    30 Sep, 2025
  • Cioplitorul Nicolae M. Nica Cultură
    Cioplitorul Nicolae M. Nica

    Centrul Județean de Cultură și Artă Olt (CJCAO), în parteneriat cu Muzeul Județean Olt, invită publicul miercuri, 1 octombrie, la vernisajul expoziției de fotografie și sculptură „Miracolul de la Chilia.

    30 Sep, 2025
  • Omagiu conservatorilor și restauratorilor Cultură
    Omagiu conservatorilor și restauratorilor

    Muzeul Național al Țăranului Român vernisează joi, 2 octombrie, expoziția „Cinci ani de amintiri ACRRO”, o retrospectivă a prezentărilor de postere de restaurare organizate de Asociația Conservatorilor și

    30 Sep, 2025
  • Atelier la Muzeul Hărților Cultură
    Atelier la Muzeul Hărților

    Muzeul Hărților invită copiii cu vârste între 7 și 14 ani, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:00, la un atelier care îmbină vizita în muzeu cu abilitățile practice și creativitatea. Cei mici vor

    30 Sep, 2025
TOP 6 Cultură