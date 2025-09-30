Centenarul Patriarhiei sărbătorit la Muzeul Cotroceni

Data: 30 Septembrie 2025

Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni (MNC), prezintă expo­ziția „Unitate națională și demnitate eclesială. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”, alcătuită din fotografii și documente care compun firul evenimentelor petrecute acum 100 de ani. Pot fi admirate Scrisoarea de felicitare a Bisericii Ortodoxe Bulgare adresată întâiului Patriarh al României, Miron Cristea, o invita­ție la dejunul prilejuit de învestirea Patriarhului Miron Cristea la Palatul Adunării Deputaților, azi Palatul Patriarhiei, Proiectul mitrei întâiului Patriarh, realizat de Costin Petrescu, volume aniversare, emisiuni filatelice, fotografii, monede și medalii jubiliare.

Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a explicat la vernisajul de la MNC că „expoziția prezintă itinerarul pe care l-a urmat Patriarhul Miron Cristea, împreună cu delegații Bisericilor Ortodoxe Surori și cu foarte mult cler și popor, de la Palatul Regal, unde a primit crucea patriarhală din mâna Regelui Ferdinand, și până la Catedrala Patriarhală, unde a primit însemnele patriarhale și unde a fost întronizat ca Patriarh. Astfel, în imagini, îl putem descoperi pe Patriarhul Miron Cristea înconjurat de mitro­poliții țării, de oaspeții celor mai importante Biserici Apostolice, dar și Bisericile Surori care sunt în proximitatea țării noastre, Bulgară, Sârbă, Polonă și altele. De asemenea, elita politică românească - Ion I.C. Brătianu a fost cel care a sprijinit foarte mult această inițiativă a ridicării Bisericii noastre la rang de Patriarhie (...). În imagini pot fi obser­vați, de asemenea, membrii familiei regale, Regele Ferdinand, Regina Maria, cu toată suita lor, care priveau cu admirație marea procesiune care se desfășura pe Calea Victoriei”.

Ștefania Dinu, directorul adjunct al MNC, consideră că „este o onoare pentru muzeu să găzduiască această expoziție, care prezintă un moment important din istoria Bisericii Ortodoxe Române și, totodată, din istoria țării. Expoziția va fi deschisă până în 24 octombrie 2025, de marți până duminică, în intervalul orar 9:00- 17:00. (A.D.)