„Centenarul unei vocații artistice”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Data: 28 Octombrie 2025

Muzeul Municipiului București prezintă la Palatul Suțu expoziția omagială „Marin Petre Constantin: Centenarul unei vocații artistice”, care marchează 100 de ani de la nașterea acestui pictor și reunește lucrări reprezentative din toate etapele creației sale - de la peisaje lirice și naturi statice până la compoziții figurative de o mare forță expresivă. Expoziția, care aduce în prim-plan un destin artistic exemplar și o moștenire vizuală de mare rafinament, va putea fi vizitată până în 30 noiembrie 2025. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Municipiului Bucuresti  -   expozitie  -   Palatul Șuțu
