Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat
„Centenarul unei vocații artistice”
Muzeul Municipiului București prezintă la Palatul Suțu expoziția omagială „Marin Petre Constantin: Centenarul unei vocații artistice”, care marchează 100 de ani de la nașterea acestui pictor și reunește lucrări reprezentative din toate etapele creației sale - de la peisaje lirice și naturi statice până la compoziții figurative de o mare forță expresivă. Expoziția, care aduce în prim-plan un destin artistic exemplar și o moștenire vizuală de mare rafinament, va putea fi vizitată până în 30 noiembrie 2025. (A.D.)