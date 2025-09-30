Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cioplitorul Nicolae M. Nica

Cioplitorul Nicolae M. Nica

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 30 Septembrie 2025

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt (CJCAO), în parteneriat cu Muzeul Județean Olt, invită publicul miercuri, 1 octombrie, la vernisajul expoziției de fotografie și sculptură „Miracolul de la Chilia. Cioplitorul de gânduri”, organizată în memoria creatorului popular și colecționarului de excepție Nicolae M. Nica, creatorul muzeului care îi poartă numele, aflat la Chilia, comuna Făgețelu, jud. Olt.

Expoziția face parte dintr-o serie de evenimente dedicate creatorilor populari reprezentativi ai județului Olt, prin care CJCAO aduce un omagiu tuturor celor care și-au dedicat viața pentru ca meșteșugurile, tradițiile și obiceiurile județului Olt să fie cunoscute în țară și în afara acesteia. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   expozitie
