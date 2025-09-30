Cioplitorul Nicolae M. Nica

Data: 30 Septembrie 2025

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt (CJCAO), în parteneriat cu Muzeul Județean Olt, invită publicul miercuri, 1 octombrie, la vernisajul expoziției de fotografie și sculptură „Miracolul de la Chilia. Cioplitorul de gânduri”, organizată în memoria creatorului popular și colecționarului de excepție Nicolae M. Nica, creatorul muzeului care îi poartă numele, aflat la Chilia, comuna Făgețelu, jud. Olt.

Expoziția face parte dintr-o serie de evenimente dedicate creatorilor populari reprezentativi ai județului Olt, prin care CJCAO aduce un omagiu tuturor celor care și-au dedicat viața pentru ca meșteșugurile, tradițiile și obiceiurile județului Olt să fie cunoscute în țară și în afara acesteia. (A.D.)