Clădire de patrimoniu redeschisă la Timișoara

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 14 Mai 2026

Casa Mühle din Timişoara, care a aparținut unei familii de grădinari-furnizori de trandafiri către Coroana Imperială de la Viena, va fi redeschisă în 16 mai 2026, într-un nou concept de Living Lab. Clădirea este integrată în patrimoniul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT). La inaugurare va avea loc lansarea volumului „Strategia. Organizaţii şi comunităţi inteligente”, semnat de prof. univ. dr. Călin Hinţea, decanul Facultății de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

„Prin acest demers, ne dorim să readucem în atenţia comunităţii o poveste importantă a Timişoarei şi, în acelaşi timp, să deschidem un dialog despre viitorul acestui spaţiu, despre felul în care patrimoniul poate genera educaţie, cultură şi implicare”, a declarat Florin Drăgan, rectorul UPT, într-un comunicat de presă.

Publicul va putea participa la programul Porţi deschise, între orele 12:30 şi 21:00, și va putea explora o expoziţie documentară dedicată evoluţiei Casei Mühle, de la moştenirea familiei care i-a dat numele până la revenirea sa în circuitul comunitar şi academic al Timişoarei.
 

