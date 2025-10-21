Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Colecție de numismatică digitalizată

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 21 Octombrie 2025

Aproximativ 500 de monede din colecția de numismatică a Muzeului Judeţean Olt din Slatina, printre care și piesele antice din tezaurele monetare descoperite în ultimii şapte ani, vor fi digitalizate. 

„În colecţia ce va fi digitalizată avem şi câteva piese din aur, majoritatea sunt însă din argint. Un lot de monede este acum în custodie la Muzeul Naţional al Bucovinei din Suceava pentru restaurare, proces care estimăm să încheie în câteva luni şi în ianuarie să le aducem din nou la Slatina”, a declarat pentru Agerpres George Smarandache, managerul muzeului. Cele mai vechi piese trimise spre restaurare sunt din secolele IV-II î.Hr., pentru stabilirea vechimii şi compoziţiei lor fiind realizate analize metalografice.

Muzeul Județean Olt din Slatina funcționează neîntrerupt din 1 mai 1952. În patrimoniul acestuia există importante colecții de arheologie, istorie medievală, modernă și contemporană, artă plastică și etnografie, care conțin piese definitorii pentru cultura și civilizația Oltului. 

