Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari personalități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba
Colecție de numismatică digitalizată
Aproximativ 500 de monede din colecția de numismatică a Muzeului Judeţean Olt din Slatina, printre care și piesele antice din tezaurele monetare descoperite în ultimii şapte ani, vor fi digitalizate.
„În colecţia ce va fi digitalizată avem şi câteva piese din aur, majoritatea sunt însă din argint. Un lot de monede este acum în custodie la Muzeul Naţional al Bucovinei din Suceava pentru restaurare, proces care estimăm să încheie în câteva luni şi în ianuarie să le aducem din nou la Slatina”, a declarat pentru Agerpres George Smarandache, managerul muzeului. Cele mai vechi piese trimise spre restaurare sunt din secolele IV-II î.Hr., pentru stabilirea vechimii şi compoziţiei lor fiind realizate analize metalografice.
Muzeul Județean Olt din Slatina funcționează neîntrerupt din 1 mai 1952. În patrimoniul acestuia există importante colecții de arheologie, istorie medievală, modernă și contemporană, artă plastică și etnografie, care conțin piese definitorii pentru cultura și civilizația Oltului.