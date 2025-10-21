Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Concert regal caritabil

Concert regal caritabil

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 21 Octombrie 2025

Unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri din România, Concertul Regal Caritabil, se desfăşoară întotdeauna în 25 octombrie, ziua de naștere a regelui Mihai, fondator al Fundației Regale Margareta a României, alături de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, astfel că ediția a XVI-a va avea loc la Ateneul Român, de la ora 19:00. Mezzosoprana Ramona Zaharia și tenorul George Vîrban, alături de Orchestra New Hope, dirijată de David Crescenzi, și Corul Na­țional Român, dirijat de Daniel Jinga, vor oferi publicului un regal muzical. Biletele pot fi achizițio­nate din rețeaua eventim.ro. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   concert  -   Fundația Regală Margareta a României
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Portrete din Colecția Theodor Aman Cultură
    Portrete din Colecția Theodor Aman

    Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari persona­lități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba

    21 Oct, 2025
  • Brățara principesei Maria de Edinburgh Cultură
    Brățara principesei Maria de Edinburgh

    Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a ales să prezinte, la secțiunea exponatul lunii, o bijuterie regală plină de istorie, și anume brățara principesei Maria de Edinburgh, cu ocazia împlinirii a 150 de

    21 Oct, 2025
  • Târg de Sfântul Dumitru Cultură
    Târg de Sfântul Dumitru

    Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 24-26 octombrie, Târgul de Sfântul Dumitru, în cinstea protectorului spiritual al muzeului, fiind şi un prilej de comemorare a profesorului

    21 Oct, 2025
  • Conferință de etnomuzeologie Cultură
    Conferință de etnomuzeologie

    Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în 25 octombrie, o masă rotundă în cadrul primei ediții a Conferinței Naționale de Etnomuzeologie „Geor­geta Stoica”, tema propusă pentru

    21 Oct, 2025
TOP 6 Cultură