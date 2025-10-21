Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari personalități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba
Concert regal caritabil
Unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri din România, Concertul Regal Caritabil, se desfăşoară întotdeauna în 25 octombrie, ziua de naștere a regelui Mihai, fondator al Fundației Regale Margareta a României, alături de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, astfel că ediția a XVI-a va avea loc la Ateneul Român, de la ora 19:00. Mezzosoprana Ramona Zaharia și tenorul George Vîrban, alături de Orchestra New Hope, dirijată de David Crescenzi, și Corul Național Român, dirijat de Daniel Jinga, vor oferi publicului un regal muzical. Biletele pot fi achiziționate din rețeaua eventim.ro. (A.D.)