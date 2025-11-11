Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferințe la Gala „Scriitorii Anului”

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 11 Noiembrie 2025

În cadrul Galei Naționale „Scriitorii Anului”, care se va desfășura începând de astăzi la Iași, vor avea loc o serie de întâlniri culturale, dezbateri și conferințe cu mari personalități ale vieții publice românești. De la ora 11:00, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, scriitorul Varujan Vosganian, președintele Uniuniii Scriitorilor din România, va conferenția pe tema „Literatură, muzică și arte plastice. O vedere comparativă”, iar la ora 14:00, în Aula Universi­tă­ții de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Horia Roman Patapievici va susține con­fe­rința „Europa: o anamneză”, adresată atât universitarilor și studenților, cât și publicului larg.

O întâlnire așteptată este cea cu profesorul și publicistul clujean Mihnea Măruță, din 12 noiembrie, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, care va vorbi despre o temă la care este nevoie să reflectăm permanent: „Cu ce diferă mințile copiilor de azi de mințile părinților și bunicilor lor?” Autor al volumului „Identitatea virtuală”, rod al unei teme de doctorat inedite și de mare profunzime, acesta este cunoscut în spațiul public pentru cercetările legate de modul în care rețelele sociale ne modelează viețile și de efectele pe care acestea le au asupra ființei umane. Mihnea Măruță a fost votat de juriul Galei Naționale „Scriitorii Anului” drept Scriitorul lunii iunie 2025.

