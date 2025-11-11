Muzeul Național „George Enescu” îi aduce un omagiu marelui muzician Dinu Lipatti, la împlinirea a 75 de ani de la moartea sa, și invită publicul să descopere întregul său parcurs artistic, în cadrul
Cu trenul printre cărți
Biblioteca Națională a României în colaborare cu Clubul Feroviar Bucuresti prezintă expoziția „Cu trenul printre cărți”, deschisă în perioada 21-23 noiembrie 2025. Publicul va avea ocazia să vadă două diorame modulare funcționale, pe care vor rula machete ale trenurilor din România și din străinătate. Pe lângă acestea vor fi expuse fotografii, cărți, machete statice și o dioramă Lego. Expoziția va avea loc în sălile Pergament, Scriptorium și Papirus din cadrul Bibliotecii Naționale din Bulevardul Unirii 22, putând fi vizitată de vineri până duminică, între orele 10:00 și 18:00. (A.D.)