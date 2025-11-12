Culoare și emoție în expoziția „Dincolo de...”

La Muzeul de Istorie din Suceava are loc azi, 12 noiembrie 2025, vernisajul expoziției de pictură a artistei Pușa Pîslaru-Ionescu, intitulată „Dincolo de...”, eveniment prezentat de criticul de artă Iulian Bucur. Pușa Pîslaru-Ionescu este licen­țiată a Universității de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Pictură, și este membră a Uniunii Ar­tiștilor Plastici din România - filiala Suceava, din anul 1994. Este profesoară, din 1992, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, iar din 2002 coordonează grupul de copii „Micii Picasso”. Lucrări ale artistei se regăsesc în colecții muzeale - Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Na­țional al Bucovinei și Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași - și în colecții particulare din România, Italia, Grecia, Elveția, Statele Unite și Canada. De-a lungul carierei sale a fost distinsă cu numeroase premii, între care Premiul al II-lea la Concursul Na­țional „Voronețiana” (România, 1994) și Premiul special pentru cromatică la „Expoziția Inter­națională de Arte Vizuale” (Iași, 2011), potrivit site-ului muzeulbucovinei.ro. Expoziția poate fi vizitată până în 7 decembrie 2025, orele 9:00-17:00, cu excepția zilei de luni, când muzeul este închis.