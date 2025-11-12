Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Culoare și emoție în expoziția „Dincolo de...”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 12 Noiembrie 2025

La Muzeul de Istorie din Suceava are loc azi, 12 noiembrie 2025, vernisajul expoziției de pictură a artistei Pușa Pîslaru-Ionescu, intitulată „Dincolo de...”, eveniment prezentat de criticul de artă Iulian Bucur. Pușa Pîslaru-Ionescu este licen­țiată a Universității de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Pictură, și este membră a Uniunii Ar­tiștilor Plastici din România - filiala Suceava, din anul 1994. Este profesoară, din 1992, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, iar din 2002 coordonează grupul de copii „Micii Picasso”. Lucrări ale artistei se regăsesc în colecții muzeale - Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Na­țional al Bucovinei și Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași - și în colecții particulare din România, Italia, Grecia, Elveția, Statele Unite și Canada. De-a lungul carierei sale a fost distinsă cu numeroase premii, între care Premiul al II-lea la Concursul Na­țional „Voronețiana” (România, 1994) și Premiul special pentru cromatică la „Expoziția Inter­națională de Arte Vizuale” (Iași, 2011), potrivit site-ului muzeulbucovinei.ro. Expoziția poate fi vizitată până în 7 decembrie 2025, orele 9:00-17:00, cu excepția zilei de luni, când muzeul este închis. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul de Istorie din Suceava  -   expozitie
