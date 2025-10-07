Descoperă lumea prin hărți

Data: 07 Octombrie 2025

Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară „Hărțile geologice: ferestre către adâncurile pământului”, care își propune să arate publicului o altă perspectivă asupra solului pe care pășim.

Selecția de hărți contemporane și istorice, obiecte personale, evocă activitatea de teren a românului Ludovic Mrazec, unul dintre întemeietorii școlii românești de geologie. Pot fi văzute și alte piese reprezentative, printre care un glob terestru geologic, o busolă geologică, eșantioane mineralogice și harta geologică a Lunii. O parte din hărțile prezentate au fost realizate de Institutul Geologic al României. Dintre lucrările de referință ale acestei expoziții se remarcă „Harta geologică a României din 1978”, rodul muncii de mai multe decenii a geologilor români, precum și o reproducere a hărții lui William Smith, din 1815, considerată prima hartă geologică națională din lume.

Eugen Grama, unul dintre curatorii expoziției, consideră că „vizitatorii vor descoperi cum se citește o hartă geologică, ce conține aceasta și vor privi Pământul cu alți ochi. Publicul va avea ocazia să descopere o tipologie mai specială de hărți - cea a hărților geologice, care se referă la ceea ce găsim sub picioarele noastre, în substratul Pământului. Este un proiect pe care ni-l dorim de ceva timp, adică propunerea a venit în urmă cu aproape doi ani, iar anul acesta s-a concretizat. Vizitatorii vor avea ocazia să vadă hărți geologice de diferite forme, adică, pe de o parte, este reprezentată o cronologie a hărților geologice - acestea nu sunt foarte vechi, ca și alte hărți care se referă la alte domenii -, dar vor avea ocazia să vadă și hărți din secolele XIX și XX, precum și din perioada comunistă, referindu-mă aici la cele făcute pe teritoriul românesc. De asemenea, vor vedea și câteva hărți contemporane - harta geologică a lumii, a Europei, dar și un glob geologic, unde sunt reprezentate toate straturile suprafaței terestre. Aceste ferestre, după cum sugerează și titlul expoziției, pot face referire la ceea ce se află în cartarea pe care o fac geologii pe teren. Mai exact, vizitatorii vor putea vedea și câteva eșantioane de minerale și de roci”.

Inițiatorul proiectului expozițional a fost cercetătorul Răzvan Caracaș, care, acum patru ani, și-a dat seama că nu exista nici o hartă de geologie în Muzeul Hărților. Expoziția este deschisă până la sfârșitul lunii decembrie, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)