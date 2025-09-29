Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Emoţia zborului şi simbolistica aripilor deschise

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 29 Septembrie 2025

Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” găzduiește, în perioada 28 septembrie - 26 octombrie 2025, în spațiul de vizitare al Muzeului Tematic, sala Portaluri, expoziția „Zborul... Magia Aripilor Întinse” a Ioanei-Gina Poleac.

Sunt expuse lucrări care surprind emoția zborului și simbolistica aripilor deschise, de la dorința de cunoaștere și libertatea de expresie până la fragilitatea și frumusețea condiției umane, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Botoșani.

Fiecare titlu al lucrărilor aduce în prim-plan un univers de sensuri și stări: „Regăsire”, „Pierdut în căutarea păcii”, „Din cenușă”, „Liniște”, „Emoții în zbor”, „Timiditate”, „Căutătorul de sens”, „Cu inima în cioc”, „Dincolo de realitate”, „Evo­lu­ție”, „Claritate”, „Înălțare”, „Ecou”, „Renaștere”, „Născută din lumină”, „Zbor de unul singur”, „Lecția de compasiune”, „Împreună”, „Singur”, „Încotro?”.

Ioana-Gina Poleac a studiat la secția Artă Murală din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași, a participat la numeroase expoziții colective și a obținut premii și distincții la nivel național.

