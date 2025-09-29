Emoţia zborului şi simbolistica aripilor deschise

Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” găzduiește, în perioada 28 septembrie - 26 octombrie 2025, în spațiul de vizitare al Muzeului Tematic, sala Portaluri, expoziția „Zborul... Magia Aripilor Întinse” a Ioanei-Gina Poleac.

Sunt expuse lucrări care surprind emoția zborului și simbolistica aripilor deschise, de la dorința de cunoaștere și libertatea de expresie până la fragilitatea și frumusețea condiției umane, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Botoșani.

Fiecare titlu al lucrărilor aduce în prim-plan un univers de sensuri și stări: „Regăsire”, „Pierdut în căutarea păcii”, „Din cenușă”, „Liniște”, „Emoții în zbor”, „Timiditate”, „Căutătorul de sens”, „Cu inima în cioc”, „Dincolo de realitate”, „Evo­lu­ție”, „Claritate”, „Înălțare”, „Ecou”, „Renaștere”, „Născută din lumină”, „Zbor de unul singur”, „Lecția de compasiune”, „Împreună”, „Singur”, „Încotro?”.

Ioana-Gina Poleac a studiat la secția Artă Murală din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași, a participat la numeroase expoziții colective și a obținut premii și distincții la nivel național.