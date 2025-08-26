Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Enescu şi universul artelor la Palatul Suțu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 26 August 2025

Începând din 5 septembrie și până în 19 octombrie 2025, bucureștenii și parti­ci­panții la Festivalul Internaţional „George Enescu” vor putea vizita expoziția „George Enescu şi universul artelor” de la Palatul Suţu. Vor fi expuse, potrivit organizatorilor, „obiecte preţioase din colecţiile Pinacotecii Bucureşti şi ale Muzeului Naţional «George Enescu»”. De asemenea, în secţiunea dedicată modului în care Enescu a fost reprezentat în artă, vor fi expuse lucrări semnate de artişti precum Gheorghe Anghel, Corneliu Baba, Ottilia Michail Oteteleşanu, Miliţa Petraşcu sau Gheorghe Tomaziu.

Vizitatorii vor regăsi și obiecte inedite, precum bagheta dirijorului George Georgescu, care a condus orchestra în primele două ediţii ale Festivalului „George Enescu”, sau o scrisoare trimisă de marele muzician primarului general al Capitalei, Dem I. ­Dobrescu. 

Citeşte mai multe despre:   Palatul Șuțu  -   expozitie  -   Muzeul National George Enescu
