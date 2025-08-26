Enescu şi universul artelor la Palatul Suțu

Începând din 5 septembrie și până în 19 octombrie 2025, bucureștenii și parti­ci­panții la Festivalul Internaţional „George Enescu” vor putea vizita expoziția „George Enescu şi universul artelor” de la Palatul Suţu. Vor fi expuse, potrivit organizatorilor, „obiecte preţioase din colecţiile Pinacotecii Bucureşti şi ale Muzeului Naţional «George Enescu»”. De asemenea, în secţiunea dedicată modului în care Enescu a fost reprezentat în artă, vor fi expuse lucrări semnate de artişti precum Gheorghe Anghel, Corneliu Baba, Ottilia Michail Oteteleşanu, Miliţa Petraşcu sau Gheorghe Tomaziu.

Vizitatorii vor regăsi și obiecte inedite, precum bagheta dirijorului George Georgescu, care a condus orchestra în primele două ediţii ale Festivalului „George Enescu”, sau o scrisoare trimisă de marele muzician primarului general al Capitalei, Dem I. ­Dobrescu.