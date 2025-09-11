Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziția „Arhaic și contemporan” la Muzeul Satului

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 11 Septembrie 2025

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în Sala H. H. Stahl și Foaier, este deschisă, în perioada 18 septembrie - 18 octombrie 2025, expoziția de pictură și desen semnată de pictorul Dumitru Macovei, intitulată „Arhaic și Contemporan”. Vernisajul va avea loc joi, 18 septembrie 2025, la ora 16.00, iar prezentarea va fi realizată de criticul și istoricul de artă Pavel Șușară.

Lucrările semnate de Dumitru Macovei se situează într-un spațiu de confluență între tradiție și modernitate, între simbol și expresie, între sacralitate și materie. Pictorul este un artist al formelor esenția­lizate, al mesajelor profunde codificate într-un limbaj vizual riguros și totodată încărcat de emoție. El nu propune simple reprezentări, ci o meditație plastică asupra identității, memoriei și sacrului, potrivit site-ului muzeul-satului.ro.

Opera lui Dumitru Macovei (n. 31 august 1953, comuna Solonț, județul Bacău) cuprinde atât pictură monumentală - cu lucrări murale realizate în obiective religioase precum Mănăstirea Dridu, Biserica Colțea și Complexul Brâncovenesc din Râmnicu Sărat -, cât și pictură de șevalet ce explorează subiecte variate precum naturi statice, portrete, peisaje citadine sau interioare, cu o paletă cromatică vibrantă și o lumină ce pare să pulseze organic între elementele compoziției. Artistul a expus în orașe precum Bacău, București, Iași, Piatra- Neamț, Râmnicu-Vâlcea, dar și în străinătate, în Germania, Franța, Italia, Cehia, Finlanda, Belgia și Israel.

