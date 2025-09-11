Un eveniment cultural dedicat împlinirii a 150 de ani de la naşterea reginei Maria va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, pe parcursul întregii zile, la Palatul Kursaal din Republica San Marino. Acțiunea
Expoziția „Arhaic și contemporan” la Muzeul Satului
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în Sala H. H. Stahl și Foaier, este deschisă, în perioada 18 septembrie - 18 octombrie 2025, expoziția de pictură și desen semnată de pictorul Dumitru Macovei, intitulată „Arhaic și Contemporan”. Vernisajul va avea loc joi, 18 septembrie 2025, la ora 16.00, iar prezentarea va fi realizată de criticul și istoricul de artă Pavel Șușară.
Lucrările semnate de Dumitru Macovei se situează într-un spațiu de confluență între tradiție și modernitate, între simbol și expresie, între sacralitate și materie. Pictorul este un artist al formelor esențializate, al mesajelor profunde codificate într-un limbaj vizual riguros și totodată încărcat de emoție. El nu propune simple reprezentări, ci o meditație plastică asupra identității, memoriei și sacrului, potrivit site-ului muzeul-satului.ro.
Opera lui Dumitru Macovei (n. 31 august 1953, comuna Solonț, județul Bacău) cuprinde atât pictură monumentală - cu lucrări murale realizate în obiective religioase precum Mănăstirea Dridu, Biserica Colțea și Complexul Brâncovenesc din Râmnicu Sărat -, cât și pictură de șevalet ce explorează subiecte variate precum naturi statice, portrete, peisaje citadine sau interioare, cu o paletă cromatică vibrantă și o lumină ce pare să pulseze organic între elementele compoziției. Artistul a expus în orașe precum Bacău, București, Iași, Piatra- Neamț, Râmnicu-Vâlcea, dar și în străinătate, în Germania, Franța, Italia, Cehia, Finlanda, Belgia și Israel.