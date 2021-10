Expoziția „Chipuri de mărturisitori în lumină” la Biblioteca „ASTRA” din Sibiu

La Biblioteca Judeţeană „ASTRA” din Sibiu are loc, în perioada 2-16 octombrie, expoziția de grafică intitulată „Chipuri de mărturisitori în lumină”, ce cuprinde portretele unor personalități proeminente din perioada comunistă din România (1944-1989), atât din lumea eclesială (pr. Dumitru Stăniloae, Mitropolitul Bartolomeu Anania, pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, pr. Sofian Boghiu, pr. Constantin Galeriu etc.), cât și din lumea mirenilor (Aspazia Oțel-Petrescu, Valeriu Gafencu, Radu Gyr, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic etc.), portrete realizate de artistul plastic Aida Șușter-Boțan.

Vernisajul expoziției a avut loc sâmbătă, 2 octombrie, în foaierul Bibliotecii „ASTRA”, iar la eveniment au fost prezenți vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, consilierul cultural eparhial, pr. lect. univ. dr. Emanuel Tavală, studenți și alți invitați.

Expoziția va putea fi vizitată de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-20:00, la Biblioteca Județeană „Astra”, Sibiu, Sediul nou (Corp B).