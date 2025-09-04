Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziția „Ilustrații la Evanghelie”, la Botoșani

Expoziția „Ilustrații la Evanghelie”, la Botoșani

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 04 Septembrie 2025

La Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani a avut loc recent vernisajul expoziției de artă plastică intitulate „Ilustrații la Evanghelie”, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în perioada 1990-2020, de către Ion Grigorescu.

În lucrările sale, artistul abordează mai multe domenii precum fotografia, filmul, arta performativă, desenul, pictura. Restaurarea bisericilor vechi l-a apropiat de pictura cu tematică religioasă. Artistul consideră că mesajele Evangheliei și ale icoanelor răspund problemelor de zi cu zi ale oamenilor și vede în acestea un ghid spiritual, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Județean Botoșani, organizatorul evenimentului. „Primele Ilustrații la Evanghelie au fost expuse în 1992. (...) Sunt ca proiecte de pictură monumentală, pe hârtie, pentru că seamănă cu peretele de var, măresc desenul în creion al schițelor și redesenează cu pensula desenul cu care încep pe hârtia mare. Nu sunt icoane, unde subiectul e știut și cere lucrul cu răbdare. Aici lucrul este concentrat pe imaginea interioară și pe desen, să nu le pierd lucrând la definirea realului, și deci uneori nu e dus până la capăt”, a declarat Ion Grigorescu, citat de sursa menționată.

Expoziția „Ilustrații la Evanghelie”, curatoriată de Laura Tocariu, este deschisă până în data de 6 octombrie 2025 și poate fi vizitată zilnic, în intervalul orar 9:00-16:30. 

Citeşte mai multe despre:   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Oradea: Prima bibliotecă open-space din România Cultură
    Oradea: Prima bibliotecă open-space din România

    Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” din Oradea, singura open-space din România, a devenit un hub cultural multifuncțional, printr-un proiect amplu de renovare şi modernizare finalizat recent. Proiectul în

    04 Sep, 2025
  • Un alt moment cu totul special Cultură
    Un alt moment cu totul special

    Îndreptându-mă duminică, 31 august, spre Sala Palatului, într-o mare de oameni care ieșiseră să se bucure de o seară răcoroasă în ultima zi calendaristică a verii, m-am întrebat, mai în glumă, mai în

    03 Sep, 2025
  • Arta vitraliului Cultură
    Arta vitraliului

    ARCUB - Hanul Gabroveni găzdu­iește în această perioadă expo­ziția „Arta vitraliului la 360°”, semnată de artista Amalia Verzea, nume de referință în vitraliul contemporan. Evenimentul marchează prima

    02 Sep, 2025
  • George Enescu - partitura unei vieți Cultură
    George Enescu - partitura unei vieți

    Cu ocazia Festivalului Inter­na­­țional „George Enescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică din România şi din lume, Biblioteca Naţională a Românei prezintă expo­ziția

    02 Sep, 2025
TOP 6 Cultură