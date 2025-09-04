Expoziția „Ilustrații la Evanghelie”, la Botoșani

La Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani a avut loc recent vernisajul expoziției de artă plastică intitulate „Ilustrații la Evanghelie”, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în perioada 1990-2020, de către Ion Grigorescu.

În lucrările sale, artistul abordează mai multe domenii precum fotografia, filmul, arta performativă, desenul, pictura. Restaurarea bisericilor vechi l-a apropiat de pictura cu tematică religioasă. Artistul consideră că mesajele Evangheliei și ale icoanelor răspund problemelor de zi cu zi ale oamenilor și vede în acestea un ghid spiritual, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Județean Botoșani, organizatorul evenimentului. „Primele Ilustrații la Evanghelie au fost expuse în 1992. (...) Sunt ca proiecte de pictură monumentală, pe hârtie, pentru că seamănă cu peretele de var, măresc desenul în creion al schițelor și redesenează cu pensula desenul cu care încep pe hârtia mare. Nu sunt icoane, unde subiectul e știut și cere lucrul cu răbdare. Aici lucrul este concentrat pe imaginea interioară și pe desen, să nu le pierd lucrând la definirea realului, și deci uneori nu e dus până la capăt”, a declarat Ion Grigorescu, citat de sursa menționată.

Expoziția „Ilustrații la Evanghelie”, curatoriată de Laura Tocariu, este deschisă până în data de 6 octombrie 2025 și poate fi vizitată zilnic, în intervalul orar 9:00-16:30.