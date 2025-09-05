Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție de artă transilvăneană, maramureșeană și bănățeană la Sighetu Marmației

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 05 Septembrie 2025

La Centrul cultural-pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” (CCPSIM) din Sighetu Marmației este deschisă expoziția „Pictori transilvăneni, mara­mureșeni și bănățeni din veacul al XX-lea”, ce reunește o selecție de lucrări din colecția preotului profesor Ioan Bizău, personalitate marcantă în domeniul teologiei și al cercetării artei moderne și contemporane. Rezultatul unei vieți dedicate artei și spiritului, colecția reflectă o profundă admirație pentru creația artistică autentică.

De-a lungul a peste patru decenii, părintele Ioan Bizău a adunat, cu pasiune și discernământ, lucrări ce exprimă esența culturală și spirituală a unei epoci, informează CCPSIM, organizatorul evenimentului. „Fiecare obiect din această colecție poartă amprenta unei alegeri conștiente, a unei chemări de a construi punți - între trecut și prezent, între tradiție și modernitate, între credință și estetică. Și, poate cel mai important, între oameni. Ceea ce celebrăm aici nu este doar frumusețea unor lucrări de artă, ci povestea unui destin dedicat întru totul artei și spiritualității. Un destin care ne inspiră să privim mai atent în jurul nostru, să redescoperim sensul și taina în gesturi, forme și culori. În numele tuturor celor prezenți aici, îi mulțumim părintelui profesor Ioan Bizău pentru generozitatea cu care a împărtășit această comoară și pentru lecția de viață pe care ne-o oferă: aceea că frumosul, atunci când este cultivat cu credință, devine punte, lumină și reper”, a declarat Laura Hybris despre lucrările din expoziție, citată de sursa menționată.

Intrarea la expoziție este gratuită, programul de vizitare fiind de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00. 

