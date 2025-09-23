Expoziţie dedicată astronomului Nicolae Donici

Data: 23 Septembrie 2025

Fundația „Heritage 21”, cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova în România și Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR), organizează la București o nouă etapă din Turneul Național de Educație Istorică și de Patrimoniu, proiect susținut prin programul „Acces la Cultură”. Astfel, publicul din Capitală are ocazia să viziteze expoziția „Astronomul Nicolae Donici”, care a fost membru de onoare al Academiei Române, membru fondator al Uniunii Astronomice Internaționale și unul dintre cei mai mari astronomi din prima jumătate a secolului XX.

Expoziția dedicată savantului basarabean Nicolae Donici, personalitate de renume internațional în domeniul astronomiei, reunește documente, fotografii, instrumente de observație și mărturii ale contribuției sale la studiul fenomenelor solare și la colaborarea științifică internațională din prima jumătate a secolului XX.

Membru de onoare al Academiei Române, preşedinte al Fundaţiei Regale din Basarabia, Nicolae Donici a fost silit să se refugieze dincoace de Prut, după invazia sovietică din iunie 1940, iar la București a organizat Observatorul Astronomic, în casa donată de amiralul Vasile Urseanu.

Scriitorul Alexandru Corduneanu, administratorul Fundației „Heritage 21”, consideră că, „prin selecția atent curatoriată, publicul are ocazia să descopere dimensiunea europeană a activității lui Donici și rolul pe care l-a avut în promovarea științei românești în lume. Personalitatea lui a fost una extraordinar de importantă pentru domeniul astronomiei române. În toată perioada interbelică a prezentat România la toate congresele internaționale de astronomie, iar Observatorul pe care l-a avut la Dubăsarii Vechi a fost, de fapt, aproape unicul observator care a funcționat în perioada interbelică cu rezultate notabile în știința mondială. A fost unul dintre observatorii eclipselor de soare, un fel de vânător al eclipselor. Le-a observat și din Statele Unite, și din Rusia, și din Spania, și din Turcia. Pe panouri veți putea găsi și documente despre nașterea lui Nicolae Donici, despre locul unde și-a făcut studiile, inițial chiar în localitatea unde a trăit de mic, de copil. Mătușa lui a înființat o școală special pentru ca el să poată învăța împreună cu semenii săi din localitate. Apoi și-a făcut studiile de gimnaziu la Odessa. Vom găsi și fotografii ale eclipselor, pe care le-a făcut la începutul secolului XX, în diverse locuri din Europa și Asia. O să găsim și fotografii de la Congresele Uniunii Internaționale Astronomice la care a participat și unde este în primele rânduri”.

Expoziția „Astronomul Nicolae Donici” poate fi vizitată la MNȚR, în Sala Media, până la sfârșitul lunii septembrie 2025, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00. (A.D.)