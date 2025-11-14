Expoziție dedicată reginei Maria la Constanța

În contextul celebrării „Zilei Dobrogei” și a împlinirii, în acest an, a 150 de ani de la nașterea reginei Maria, la Muzeul de Artă Populară din Constanța are loc astăzi, de la ora 16:00, vernisajul expoziţiei temporare „Regina Maria - promotoarea tradiţiilor româneşti”. Sunt expuse piese din colecţia privată Georgian Anghel, iar „publicul va putea admira fotografii de epocă şi medalii în care apare suverana României, Maria, purtând cu naturaleţe şi eleganţă portul popular românesc, singură sau avându-i alături pe copiii săi, principii Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae şi Ileana. De asemenea, sunt expuse şi imagini cu regina Elisabeta, cea care a remarcat pentru prima dată frumuseţea portului popular românesc”, se arată într-un comunicat al muzeului. Vernisajul va fi urmat de un moment artistic susținut de violonista Cristina Dinescu şi pianista Andrada Ştefan de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” Constanţa. Expoziția va fi deschisă până în 7 decembrie 2025.