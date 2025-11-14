Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție dedicată reginei Maria la Constanța

Expoziție dedicată reginei Maria la Constanța

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 14 Noiembrie 2025

În contextul celebrării „Zilei Dobrogei” și a împlinirii, în acest an, a 150 de ani de la nașterea reginei Maria, la Muzeul de Artă Populară din Constanța are loc astăzi, de la ora 16:00, vernisajul expoziţiei temporare „Regina Maria - promotoarea tradiţiilor româneşti”. Sunt expuse piese din colecţia privată Georgian Anghel, iar „publicul va putea admira fotografii de epocă şi medalii în care apare suverana României, Maria, purtând cu naturaleţe şi eleganţă portul popular românesc, singură sau avându-i alături pe copiii săi, principii Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae şi Ileana. De asemenea, sunt expuse şi imagini cu regina Elisabeta, cea care a remarcat pentru prima dată frumuseţea portului popular românesc”, se arată într-un comunicat al muzeului. Vernisajul va fi urmat de un moment artistic susținut de violonista Cristina Dinescu şi pianista Andrada Ştefan de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” Constanţa. Expoziția va fi deschisă până în 7 decembrie 2025. 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Muzeul de Artă Populară Constanța
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură