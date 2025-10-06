Expoziție despre valorificarea culturală a Văii Prutului

La Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași (MMRMI) poate fi vizitată expoziția „Dezvoltare durabilă: perspectivă istorică în zona Văii Prutului Mijlociu”, parte din proiectul internațional „Gateways for Sustainable Integration of Middle Prut Valley Culture Into Euro­pean Tourist Routes”.

Expoziția aduce în prim-plan documente de arhivă, obiecte de artă decorativă și alte bunuri culturale care ilustrează evoluția comunităților de pe ambele maluri ale Prutului. Publicul va descoperi modul în care tradițiile locale au fost integrate în dinamica moder­nității, reflectând o relație activă între patrimoniu, identitate și schimbările sociale.

Potrivit organizatorilor, evenimentul subliniază rolul culturii și al istoriei ca resurse esențiale pentru un viitor sustenabil. Tematica expo­ziției vizează atât provocările de mediu și gestionarea deșeurilor într-o perspectivă istorică, cât și conservarea patrimoniului cultural ca fundament al dezvoltării durabile.

Proiectul dedicat Văii Prutului Mijlociu, zonă de interferență culturală și colaborare transfrontalieră, este realizat de MMRMI, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Primăria Municipiului Ungheni.