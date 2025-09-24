Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție destinată artei funerare

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 24 Septembrie 2025

La Palatul Suțu din București va putea fi vizitată, din 1 octombrie 2025, expoziţia temporară „Arta funerară în spaţiul românesc. Tematici şi simboluri pornind de la schiţele lui Frederic Storck”. Potrivit organizatorilor, vor fi expuse machete şi schiţe „pentru cimitire din Bucureşti, Craiova şi Buzău, puse în dialog cu exemple occidentale care au inspirat arta românească”. Vizitatorii vor putea admira patru machete inedite ale unor monumente păstrate şi astăzi în cimitire precum Bellu şi Dumbrava, care dezvăluie procesul complet de creaţie.

Printre invitații la vernisaj se numără și Damian Anfile, inspector de specialitate în cadrul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, cunoscut pentru activitatea de cercetare şi pentru contribuţia la popularizarea istoriei funerare prin ghidajele desfăşurate în Cimitirul Şerban Vodă (Bellu) şi în alte zone istorice ale Bucureştiului.

Frederic Storck (1872-1942) a fost sculptor, cronicar de artă și profesor, fiul sculptorului Karl Storck. Este una dintre figurile reprezentative ale sculpturii interbelice. A semnat statuile „Giganții”, din Parcul Carol din Capitală, dar și multe ale lucrări de pe edificii și instituții publice din țară. 

 

