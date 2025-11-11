Expoziţie In memoriam Dinu Lipatti

Data: 11 Noiembrie 2025

Muzeul Național „George Enescu” îi aduce un omagiu marelui muzician Dinu Lipatti, la împlinirea a 75 de ani de la moartea sa, și invită publicul să descopere întregul său parcurs artistic, în cadrul expoziției „In memoriam Dinu Lipatti” de la Sala Radio din Bucureşti. Supranumit „al doilea Enescu”, Dinu Lipatti a devenit legendar încă din timpul vieții sale și continuă să existe în percepţia publică internaţională drept unul dintre simbolurile culturii româneşti, alături de George Enescu.

Copilul Dinu Lipatti a dobândit o maturitate neobişnuită, o profunzime şi o virtuozitate ce aveau să-l plaseze printre cei mai mari pianişti ai secolului XX. A avut parte de îndrumările unor pedagogi de seamă, români şi străini, și s-a bucurat de prietenia şi aprecierile elogioase ale unor personalităţi de elită ale vieţii muzicale internaţionale. Legătura sufletească creată între George Enescu și Dinu Lipatti a prevestit viitorul strălucit al lui Lipatti și a dăinuit pe parcursul întregii lor vieți, trecând peste diferența de vârstă.

Dinu Lipatti l-a iubit, l-a respectat și a fost profund recunoscător pentru tot ce a primit din partea marelui său maestru. El şi-a format o viziune modernă asupra artei interpretative, stabilind un echilibru desăvârşit între rigoare şi libertate, între luciditate şi inspiraţie, totul bazat pe respectul faţă de textul muzical.

Expoziția de la Sala Radio prezintă în imagini și documente viața lui Dinu Lipatti, din copilărie până la sfârșitul vieții sale. Spațiul expozițional are o însemnătate aparte, după cum spune muzicologul și compozitorul Irina Hasnaș.

„Dinu Lipatti s-a născut, după cum bine știm, în 1917 și a plecat în 1950, lăsând în urma lui o importantă moștenire. În afară de cele peste 53 de opusuri, Dinu Lipatti ne-a lăsat un model de interpretare, un model de om. Ce are special această expoziție este de fapt incursiunea în imagini, în viața lui Dinu Lipatti. Sunt peste 20 de panouri în care este cuprinsă o viață de 33 de ani. Este o expoziție în care s-a încercat sintetizarea unui drum creator. Îl avem pe Dinu Lipatti cu familia, cu tata, cu mama și cu fratele său mai mic, Valentin, dar avem și celebra fotografie în care George Enescu îi devine naș spiritual. De asemenea, tot în acest panou avem și câteva dintre primele partituri scrise la dictarea lui Dinu Lipatti, la doar 4 ani. Desigur, există și o poză în care Dinu Lipatti debutează pe scena Ateneului Român, în cadrul unui festival dedicat principelui Mircea”.

Expoziția este accesibilă publicului de luni până duminică, în programul de concerte al Radio România, până în 20 decembrie 2025. (A.D.)