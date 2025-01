Expoziţie regală aniversară „Talent 35”

Data: 21 Ianuarie 2025

În 18 ianuarie 1990, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Principesa Sofia, sub îndrumarea Regelui Mihai, au inițiat primele acțiuni umanitare, odată ajunse în România. De-a lungul a 35 de ani, Fundația Regală Margareta a României a dezvoltat numeroase proiecte în domeniul educației, culturii, dezvoltării comunităților și societății civile, prin care a contribuit la reînnoirea spirituală și socială a României. În acest context, în 18 ianuarie 2025, Fundația Regală a organizat, la Ateneul Român, concertul aniversar „Talent 35” și expoziția cu același titlu la Muzeul Național de Artă al României. Evenimentele s-au desfășurat în prezența Familiei Regale a României și au celebrat arta și talentul noii generații de artiști români.

Expoziția aniversară „Talent 35” prezintă lucrările a 52 de tineri artiști vizuali, care au beneficiat de susținerea Fundației Regale. Demersurile de explorare artistică ale tinerilor de-a lungul timpului se materializează acum într-o colecție de 91 de lucrări realizate prin diferite tehnici, precum pictură, artă fotografică, sculptură, instalație, design vestimentar, ilustrație, scenografie. Expoziția găzduită de Muzeul Național de Artă al României, în Sălile Kretzulescu, a fost deschisă de Mugurel Mărgărit, directorul executiv al Fundației Regale Margareta a României, care afirmă că tinerii sunt viitorul țării și trebuie să investim în ei și în talentul lor.

La 35 de ani de la înființare, Fundația Regală Margareta a României continuă misiunea de a sprijini și promova artiștii în devenire și de a le deschide noi orizonturi culturale, prin proiectul „Talent 35 - Susținerea și promovarea artiștilor emergenți și a artei contemporane”.

Prezentă la vernisajul expoziției de artă vizuală, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române şi, totodată, președinta fundației, a spus: „Am avut o mare speranță și am văzut că oamenii au fost deja inspirați de ce am vrut să facem. Am descoperit și creații, am descoperit o echipă și oameni care au vrut să fie parte din istoria și din viitorul țării. Asta, pentru noi, a fost important. Ne-am concentrat pe tineri și pe oamenii mai în vârstă, pentru că reprezintă istoria și viitorul. Nu a fost un drum deloc lin”.

După vernisaj, a urmat concertul „Talent 35”, la Ateneul Român, unde au strălucit vocile sopranei Geor­giana Dumitru, mezzosopranei Adelina Cociobanu, tenorului Andrei Petre și baritonului Sergiu Garabajii, în acompaniamentul Cameratei Regale, sub conducerea dirijorului Tiberiu Soare. Considerat unul dintre cei mai apreciați dirijori români, Tiberiu Soare s-a alăturat cu entuziasm noii generații de muzicieni, devenind un culegător de talente, mentor și etalon al performanței artistice și al unei cariere de succes, în colaborare cu Fundația Regală Margareta a României.

Gabriela Iordache, coordonatoarea programului „Tinere Talente” al Fundației Regale Margareta a României, consideră că bursierii merită să fie încurajați și susținuți pentru a reuși să se dezvolte și să se perfecționeze în arta muzicală.

Misiunea Fundației Regale Margareta a României nu se opreşte aici. Programul „Tinere Talente” este destinat tinerilor muzicieni și artiști vizuali cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani, studenți sau elevi la instituții de învățământ vocațional, care provin din familii cu venituri modeste. Detalii despre proiect pot fi găsite pe pagina de internet tineretalente.org. În ceea ce priveşte expoziția „Talent 35”, aceasta rămâne deschisă până în data de 23 februarie 2025, la Muzeul Național de Artă al României, și poate fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A. D.)