Expoziție unică în România la Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Naţional de Artă din Timişoara va deschide, în 28 noiembrie 2025, o expoziție-eveniment unică în România, având ca temă unul dintre cele mai fascinante subiecte ale istoriei antice universale: Pompeii, orașul pierdut sub cenușa Vezuviului, potrivit anunţului postat pe site-ul instituţiei muzeale.

Intitulată „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”, proiectul expoziţional, sprijinit financiar de Consiliul Judeţean Timiş, este descris ca fiind „unul de anvergură internațională” şi „va aduce în fața publicului fragmente de istorie, martori ai unui oraș dispărut brusc, în anul 79, dar care continuă să fascineze lumea întreagă. Este o ocazie rară de a pătrunde pas cu pas în atmosfera unui oraș roman încremenit în timp, dar readus la viață prin artă și istorie”.

Expoziția este realizată în colaborare cu prestigioasa instituție italiană Civita Mostre e Musei şi explorează impactul cataclismelor asupra civili­zațiilor, de la tragedia antică a Pompeiului până la modul în care acest eveniment a inspirat arta și cultura europeană, de la Grand Tour până în contemporaneitate, arată aceeaşi sursă.

Publicul va putea admira, până la 29 martie 2026, peste 100 de piese de patrimoniu: fresce, picturi, sculpturi, grafică, fotografie și artefacte rare, provenite din muzee mari ale Italiei, precum Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Certosa e Museo di San Marti­no-Napoli; Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana-Napoli, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea-Roma; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo-Roma.