Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, 2025

Zeci de evenimente literare, întâlniri cu scriitori și profesioniști din domeniul cărții, întâlniri ale scriitorilor cu liceenii și studenții, ateliere de storytelling, expoziții și lecturi publice vor avea loc la Iași, în perioada 22-26 octombrie, în cadrul ediției 2025 a Festivalului Interna­țional de Literatură și Traducere (FILIT). Vor fi prezenți 48 de scriitori și critici literari și 10 traducători din România și din țări precum SUA, Cehia, Polonia, Franța, Italia, Norvegia, Serbia, Ucraina, Germania. În evenimentele propuse de organizatori sunt implicate școlile și liceele ieșene, unde se vor desfășura, zilnic, întâlniri și ateliere cu scriitorii invitați, dar și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în amfiteatrele căreia se vor desfășura întâlniri ale studenților cu scriitori. Momentele cele mai așteptate sunt „Serile FILIT”, organizate în fiecare seară a festivalului la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și în aula Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Invitații din acest an sunt scriitorii Michel Bussi, Tracy Chevalier, Junot Diaz, Olena Herasymiuk și Pavlo Matiușa, precum și regizorul român Cristian Mungiu. În data de 26 octombrie, în cadrul ultimei seri FILIT, vor fi decernate Premiul Institutului Cultural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărți din limba română, în anul 2024, și Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2024.