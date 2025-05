Filmul „Coroana României”, prezentat la Tunis

Data: 08 Mai 2025

Premieră continentală pentru filmul „Coroana României”. Documentarul realizat de jurnalistul George Grigoriu a trecut Mediterana și a ajuns în Africa. Filmul a cărui temă este istoria încoronărilor în Ţările Române a fost proiectat la Institutul Francez din Tunis. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ambasadei României în Tunisia și al Institutului Cultural Român. La eveniment a participat un număr impresionant de ambasadori acre­ditați la Tunis, directori ai institutelor culturale din clusterul EUNIC Tunis, reprezentanți ai Delegației UE și ai Grupului Ambasadorilor Francofoni.

Rolul diplomației culturale în activitatea și în acțiunea politico-diplomatică a fost eviden­țiat de către Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român și președinte al Rețelei institutelor culturale naționale din Uniunea Europeană/EUNIC. Acesta a subliniat felul în care filmul a fost primit de către repre­zentanții Corpului diplomatic, considerându-l un adevărat „ambasador” pentru imaginea României în afară.

„Filmul a fost urmărit cu răsuflarea tăiată”

„Sunt foarte încântat de reacția publicului, de faptul că, deși mulți nu știau foarte multe despre România, au urmărit filmul cu răsuflarea tăiată, fapt ce dovedește succesul acestei pro­ducții, o producție bine realizată care menține atenția publicului. Filmul este foarte interesant atât pentru străini, cât și pentru români. Cred că este o alegere foarte bună că premiera continentală a avut loc la Tunis”, a declarat Liviu Jicman, președintele ICR.

„Ne bucurăm că am deschis seria turneului în Africa”

„Până acum ați avut proiecții în toată Europa, noi ne bucurăm că am deschis seria turneului pe un al doilea continent, în Africa. Recunoaștem că a fost o bună ocazie să revedem părți ale isto­riei noastre atât de interesante. (...) Ne bucurăm că am făcut acest lucru împreună cu colegii diplomați și ambasadori, prieteni tunisieni ai României și, sigur, în compania dumneavoastră. Sperăm să aveți succes pe viitor cu acest material documentar. Vă mulțumim foarte mult!”, a declarat Valentin Muntean, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Tunisiană.

„Am fost bucuros să vă descopăr istoria”

„Am fost onorat să particip la proiecția filmului «Coroana României», realizat de către George Grigoriu, aici, la Tunis. Am văzut un film foarte interesant, un film care promovează o latură foarte importantă a istoriei românilor, însă puțin cunoscută. Am fost bucuros să vă descopăr această istorie. Este un film care ne ajută să ne cu­noaștem mai bine rădăcinile comune. Vă mul­țumesc!”, a declarat Giuseppe Perrone, ambasadorul Uniunii Europene la Tunis.

„Un film-simbol care pune constant România pe harta internațională”

„Am urmărit cu mare bucurie pentru a treia oară filmul istoric documentar «Coroana României», un film-simbol pentru identitatea noastră națională. (...) Având în vedere că suntem la Tunis, reacția colegilor noștri din Corpul diplomatic a fost minunată, surprinzătoare. Au fost deschiși să afle cât mai multe despre istoria și despre identitatea națională. Îți recunosc efortul constant și susținut, George, de a pune România pe harta internațională prin acest film-simbol și te felicit”, a spus av. Iulia Ciobotaru, consul onorific al Principatului Monaco la București.

„Un mare film, care m-a făcut să îmi doresc să vă cunosc țara”

„A fost o mare plăcere să văd acest film din care am învățat multe lucruri despre cultura, civilizația și formarea statului român. «Coroana României», îndrăznesc să spun, este un mare film documentar. Toate popoarele au avut momente importante în istoria lor. Un astfel de moment este și cel din 15 octombrie 1922. Aşa am aflat despre importanța zidirii catedralei ortodoxe de la Alba Iulia, despre realizarea hărții României Mari ori despre oamenii care au contribuit la crearea națiunii române, precum regele Ferdinand, cel care a coagulat în jurul lui întregul popor român. După ce am vizionat filmul «Coroana României», îmi doresc să vizitez România și să învăț mai multe despre țara voastră”, a declarat Malek Kochlef, directorul general al Cooperării Internaționale din Ministerul Învăță­mântului Superior și al Cercetării Științifice din Tunisia.

Filmul „Coroana României” a avut avanpremiera la Paris, premiera internațională la Londra, iar premiera națională, la Palatul Regal din București și la Ateneul Român. Nu mai puțin de 10.000 de persoane au vizionat filmul în 2024, cu ocazia turneului național și european, ce a cuprins orașe precum Lisabona, Nisa, Villeneuve-Loubet, Roma, Florența, Viareggio, Milano, Torino, Londra, Nicosia, München și Viena. În 2025, turneul european al filmului va continua în comunitățile românești din Germania, Elveția și Spania, cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. (G. G.)