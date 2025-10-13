Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Gravuri în agat cu tematică biblică

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 13 Octombrie 2025

La Palatul Suțu din București se va deschide, în 16 octombrie 2025, expoziția tematică „Biblia în Camee. Piese realizate de artistul german Andreas Roth”, care aduce în fața publicului 22 de camee de mari dimensiuni, cu tematică biblică, lucrate cu o deosebită măiestrie de artistul german.

Andreas Roth, originar din orașul Idar-Oberstein, supranumit „orașul pietrelor prețioase”, duce mai departe o tradiție artistică de familie, rafinând tehnica gravurii în agat prin­tr-o expresivitate aparte și o sensibilitate profundă. Pentru prima dată în România, el prezintă o co­lecție de camee inspirate din momente esențiale ale istoriei creștinismului, pre­cum Buna Vestire, Naș­terea Domnului, Fuga în Egipt, Răstignirea, Învierea și Înălțarea. Fiecare scenă este încrustată cu precizie în straturi fine de agat, oferind o viziune artistică unică asupra simbolismului biblic care a traversat mileniile. Stilul lui Roth se distinge prin eleganța execuției și rigoarea detaliului, trăsături caracteristice școlii de artă din Idar-Oberstein, un centru recunoscut încă din Evul Mediu pentru prelucrarea pietrelor prețioase.

Expoziția, organizată de Muzeul Municipiului București, în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, va fi deschisă până la 11 ianuarie 2026. 

