Gravuri în agat cu tematică biblică

La Palatul Suțu din București se va deschide, în 16 octombrie 2025, expoziția tematică „Biblia în Camee. Piese realizate de artistul german Andreas Roth”, care aduce în fața publicului 22 de camee de mari dimensiuni, cu tematică biblică, lucrate cu o deosebită măiestrie de artistul german.

Andreas Roth, originar din orașul Idar-Oberstein, supranumit „orașul pietrelor prețioase”, duce mai departe o tradiție artistică de familie, rafinând tehnica gravurii în agat prin­tr-o expresivitate aparte și o sensibilitate profundă. Pentru prima dată în România, el prezintă o co­lecție de camee inspirate din momente esențiale ale istoriei creștinismului, pre­cum Buna Vestire, Naș­terea Domnului, Fuga în Egipt, Răstignirea, Învierea și Înălțarea. Fiecare scenă este încrustată cu precizie în straturi fine de agat, oferind o viziune artistică unică asupra simbolismului biblic care a traversat mileniile. Stilul lui Roth se distinge prin eleganța execuției și rigoarea detaliului, trăsături caracteristice școlii de artă din Idar-Oberstein, un centru recunoscut încă din Evul Mediu pentru prelucrarea pietrelor prețioase.

Expoziția, organizată de Muzeul Municipiului București, în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, va fi deschisă până la 11 ianuarie 2026.