Icoană Deisis rară, în patrimoniul Muzeului Național de Artă

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 25 Septembrie 2025

Patrimoniul Muzeului Națio­nal de Artă al României (MNAR) s-a îmbogățit cu o icoană împărătească, Deisis (derivată din termenul grecesc „rugăminte”, n.r.), de secol XIX, o piesă rară, donată de Asociația „Prietenii MNAR”. Realizată în tempera şi foiţă de aur pe lemn, icoana îl înfăţişează pe Iisus Hristos în ipostază de Judecător, înconjurat de Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul şi cei 12 Apostoli.

Lucrarea este relevantă pentru ilustrarea tehnicii celor mai vechi ateliere de pictură din Ţările Române şi este una dintre puţinele icoane împărăteşti păstrate din acea epocă. A aparținut fostului ministru interbelic Ioan Manolescu-Strunga, iar în anii ‘50, când acesta a fost închis în temnițele comuniste (a murit în închisoarea de la Sighet, n.r.), a ajuns în patrimoniul Muzeului Municipiului București.

Potrivit unui comunicat al MNAR, icoana este prezentată în premieră publicului azi, 25 septembrie, cu ocazia Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice „Date noi în cercetarea artei medievale şi premoderne din România”, organizată în parteneriat cu Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române.

