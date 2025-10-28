Ion Dumitrana și mărcile sale poștale

Data: 28 Octombrie 2025

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat întreaga activitate în perioada comunistă, când creația a cunoscut o provocare și mai mare, artistul fiind constrâns să recreeze noi realități și obligat să lucreze în cadrul regulilor impuse de regim. În ciuda impor­tanței pe care marca poștală a avut-o de-a lungul secolului XX, machetatorii de mărci poștale, graficienii și gravorii, au rămas în mare parte anonimi.

Evoluția artistică a lui Ion Dumitrana este prezentată de MNIR, pornind de la prima sa mare contribuție - „75 de ani de la înfiin­țarea Fabricii de Timbre” -, până la sfârșitul carierei, dar sunt incluse și proiecte tipărite după moartea sa, în 1976. Pe lângă activitatea de machetator și gravor, Dumitrana a fost și un mentor important, contribuind la formarea noilor generații de specialiști. În a doua jumătate a anilor ’50, a condus un colectiv de artiști care i-a purtat numele, realizând 13 emisiuni.

Creațiile lui Dumitrana cuprind atât lucrări ideologice și propagandistice, cum ar fi emisiunile dedicate aniversărilor Scînteia, Revoluției bolșevice sau Republicii Populare Române, cât și mărci poștale cu teme legate de cultură, natură și sport. Printre acestea se numără emisiuni precum Concursul și Festivalul Internațional „George Enescu”, tematici despre flori (1956), fauna Deltei Dunării, vânătoare și subiecte sportive, cum ar fi Jocurile Olimpice.

Alexandru Cristian Voicu, curatorul expoziției, consideră că „este o ocazie unică de a descoperi machetatorul și gravorul din spatele multor mărci poștale. Expoziția a luat naștere gândindu-ne la faptul că, atunci când vorbim de mărci poștale, foarte puțină lume cunoaște numele celor care au contribuit la realizarea acestora. Acum, e adevărat că, de regulă, pe mărcile poștale, undeva într-un colț, jos, dreapta, stânga, e scris numele machetatorului, dar nu știu câtă lume de-a lungul timpului chiar s-a uitat să vadă cine a realizat acea marcă poștală. Acum, o altă problemă este că tu vezi acolo doar numele machetatorului, dar nu știi numele, poate, al gravorului sau altor persoane care au contribuit la realizarea mărcii poștale. Prin această expoziție, dedicată lui Ion Dumitrana, care e unul dintre cei mai prolifici realizatori de machete de mărci poștale și de matrițe de gravuri, aducem un pic în atenția publicului acest aspect poate neglijat al filateliei. Expoziția e formată în principal din două tipuri de obiecte, machete și matrițe, matrițe metalice gravate de Ion Dumitrana. De asemenea, avem o secțiune în care prezentăm colaborările lui Ion Dumitrana, în sensul în care desenele au fost realizate de un alt artist și gravurile au fost realizate de Ion Dumitrana”.

Expoziția dedicată lui Ion Dumitrana va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 9:00-17:00. (A.D.)