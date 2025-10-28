Istoria străzii „11 iunie”

Data: 28 Octombrie 2025

Muzeul Municipiului Bucu­rești prezintă, în cadrul Colecției de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, expoziția „De la ulița Filaret la strada 11 iunie”, care aduce în prim-plan istoria unei artere bucureștene de la periferia orașului din perioada medievală, care de-a lungul vremurilor se transformă într-o stradă importantă. Ulița Filaret, devenită după 1877 Strada 11 Iunie, se găsește într-un areal care capătă importanță istorică în vremea revo­luției pașoptiste, pentru ca ulterior să devină parte a desfășurării unor evenimente omagiale, precum Ex­po­ziția Generală din 1906 sau Luna Bucureștilor din 1935, organizate în parcul situat la capătul străzii.

Expoziția aduce în fața publicului obiecte arheologice găsite în Bucu­reștii veacurilor al XVIII-lea și al XIX-lea, care ne ajută să ne imaginăm viața mahalagiilor acelor vremuri. Prin intermediul artelor plastice, al gravurii în special, intrăm în atmosfera veacului al XIX-lea, în peisajul care domina această zonă, și anume Dealul Mitropoliei și Câmpul lui Filaret. Pictura și gravura prezintă chipurile personali­tăților care schimbă societatea românească și care aleg să facă din Câmpul lui Filaret Câmpia Liber­tății, la 1848.

Pe Strada 11 Iunie se vede evoluția locuirii, pornind din veacul al XIX-lea, până la finele interbelicului, făcând o trecere prin stilurile arhitecturale, regăsim aici o mărturie din viața comunităților. Expoziția punctează momente ale mahalalei Vlădica din Prund din Sectorul de Albastru, care în trecut era o zonă unde se cultivau vița-de-vie și zarzavaturi și care a devenit un cartier liniștit, a cărui tihnă este străbătută de zgomotul tramvaiului în mersul său către marea grădină a Filaretului, Parcul Carol.

Expoziția va putea fi vizitată până în martie 2026, la Colecția de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)