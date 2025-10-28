Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Istoria străzii „11 iunie”

Cultură
Data: 28 Octombrie 2025

Muzeul Municipiului Bucu­rești prezintă, în cadrul Colecției de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, expoziția „De la ulița Filaret la strada 11 iunie”, care aduce în prim-plan istoria unei artere bucureștene de la periferia orașului din perioada medievală, care de-a lungul vremurilor se transformă într-o stradă importantă. Ulița Filaret, devenită după 1877 Strada 11 Iunie, se găsește într-un areal care capătă importanță istorică în vremea revo­luției pașoptiste, pentru ca ulterior să devină parte a desfășurării unor evenimente omagiale, precum Ex­po­ziția Generală din 1906 sau Luna Bucureștilor din 1935, organizate în parcul situat la capătul străzii. 

Expoziția aduce în fața publicului obiecte arheologice găsite în Bucu­reștii veacurilor al XVIII-lea și al XIX-lea, care ne ajută să ne imaginăm viața mahalagiilor acelor vremuri. Prin intermediul artelor plastice, al gravurii în special, intrăm în atmosfera veacului al XIX-lea, în peisajul care domina această zonă, și anume Dealul Mitropoliei și Câmpul lui Filaret. Pictura și gravura prezintă chipurile personali­tăților care schimbă societatea românească și care aleg să facă din Câmpul lui Filaret Câmpia Liber­tății, la 1848. 

Pe Strada 11 Iunie se vede evoluția locuirii, pornind din veacul al XIX-lea, până la finele interbelicului, făcând o trecere prin stilurile arhitecturale, regăsim aici o mărturie din viața comunităților. Expoziția punctează momente ale mahalalei Vlădica din Prund din Sectorul de Albastru, care în trecut era o zonă unde se cultivau vița-de-vie și zarzavaturi și care a devenit un cartier liniștit, a cărui tihnă este străbătută de zgomotul tramvaiului în mersul său către marea grădină a Filaretului, Parcul Carol.

Expoziția va putea fi vizitată până în martie 2026, la Colecția de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)

