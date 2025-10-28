Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat
Istoria străzii „11 iunie”
Muzeul Municipiului București prezintă, în cadrul Colecției de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, expoziția „De la ulița Filaret la strada 11 iunie”, care aduce în prim-plan istoria unei artere bucureștene de la periferia orașului din perioada medievală, care de-a lungul vremurilor se transformă într-o stradă importantă. Ulița Filaret, devenită după 1877 Strada 11 Iunie, se găsește într-un areal care capătă importanță istorică în vremea revoluției pașoptiste, pentru ca ulterior să devină parte a desfășurării unor evenimente omagiale, precum Expoziția Generală din 1906 sau Luna Bucureștilor din 1935, organizate în parcul situat la capătul străzii.
Expoziția aduce în fața publicului obiecte arheologice găsite în Bucureștii veacurilor al XVIII-lea și al XIX-lea, care ne ajută să ne imaginăm viața mahalagiilor acelor vremuri. Prin intermediul artelor plastice, al gravurii în special, intrăm în atmosfera veacului al XIX-lea, în peisajul care domina această zonă, și anume Dealul Mitropoliei și Câmpul lui Filaret. Pictura și gravura prezintă chipurile personalităților care schimbă societatea românească și care aleg să facă din Câmpul lui Filaret Câmpia Libertății, la 1848.
Pe Strada 11 Iunie se vede evoluția locuirii, pornind din veacul al XIX-lea, până la finele interbelicului, făcând o trecere prin stilurile arhitecturale, regăsim aici o mărturie din viața comunităților. Expoziția punctează momente ale mahalalei Vlădica din Prund din Sectorul de Albastru, care în trecut era o zonă unde se cultivau vița-de-vie și zarzavaturi și care a devenit un cartier liniștit, a cărui tihnă este străbătută de zgomotul tramvaiului în mersul său către marea grădină a Filaretului, Parcul Carol.
Expoziția va putea fi vizitată până în martie 2026, la Colecția de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)