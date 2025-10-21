Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lectorat de limbă română la Universitatea Cambridge

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 21 Octombrie 2025

La prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică, a fost înfiinţat un lectorat de limba română, finanţat de Guvernul României prin Institutul Limbii Române (ILR), informează site-ul Ambasadei României la Londra, londra.mae.ro. Universitatea din Cambridge devine a doua instituţie universitară din Regatul Unit care găzduieşte un lectorat de limba română susţinut de ILR, alături de Universitatea din Oxford, unde lectoratul a fost inaugurat în 2012. 

„Lectoratul îşi propune să ofere studenţilor şi cadrelor didactice de la Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română şi bogăţia culturii, artei, literaturii şi cinematografiei româneşti”, a declarat dr. Ştefania Costea, coordonatoarea lectoratului. 

Oferta academică şi culturală a lectoratului cuprinde, printre altele, cursuri de limba română - nivel începător şi intermediar -, prelegeri şi discuţii dedicate limbii, istoriei, filmului şi literaturii române, dar şi „Romanian Movie Night”, constând în proiecţii săptămânale de filme româneşti. Cursurile sunt deschise tuturor membrilor universităţii şi se bazează pe un format accesibil şi interactiv, se mai precizează pe site-ul Ambasadei, potrivit Agerpres. 

