Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari personalități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba
Lectorat de limbă română la Universitatea Cambridge
La prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică, a fost înfiinţat un lectorat de limba română, finanţat de Guvernul României prin Institutul Limbii Române (ILR), informează site-ul Ambasadei României la Londra, londra.mae.ro. Universitatea din Cambridge devine a doua instituţie universitară din Regatul Unit care găzduieşte un lectorat de limba română susţinut de ILR, alături de Universitatea din Oxford, unde lectoratul a fost inaugurat în 2012.
„Lectoratul îşi propune să ofere studenţilor şi cadrelor didactice de la Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română şi bogăţia culturii, artei, literaturii şi cinematografiei româneşti”, a declarat dr. Ştefania Costea, coordonatoarea lectoratului.
Oferta academică şi culturală a lectoratului cuprinde, printre altele, cursuri de limba română - nivel începător şi intermediar -, prelegeri şi discuţii dedicate limbii, istoriei, filmului şi literaturii române, dar şi „Romanian Movie Night”, constând în proiecţii săptămânale de filme româneşti. Cursurile sunt deschise tuturor membrilor universităţii şi se bazează pe un format accesibil şi interactiv, se mai precizează pe site-ul Ambasadei, potrivit Agerpres.