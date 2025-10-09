Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mărturii creștine din Dobrogea într-o expoziţie

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 09 Octombrie 2025

La galeria de la parterul Palatului Braunstein din Iași va avea loc mâine, 10 octombrie 2025, vernisajul expoziției „Ars Sacra. Primul mileniu al erei creștine în Dobrogea”, care va fi deschisă până în 15 ianuarie 2026. Evenimentul aduce în fața publicului o serie de artefacte remarcabile care ilustrează pătrunderea și consolidarea credinței creș­tine în spațiul estic al Imperiului Ro­man, mai exact în zona Dobrogei - un teritoriu esențial în formarea identității creștine timpurii pe teritoriul actual al României. Expoziția reunește piese arheologice datate între secolele III și X d.Hr., alături de replica celebrului mormânt pictat de la Tomis, un monument funerar de mare valoare artistică și istorică, recent reabilitat și introdus în circuitul turistic, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași (MMRMI). Aflată sub înaltul patronaj al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, expoziția este organizată de MMRMI, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași. 

