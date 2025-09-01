Metode de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural

La sediul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) se vor deschide, în 4 septembrie 2025, expozițiile „Conservarea-restaurarea picturilor din colecția MNIR” și Expoziția Națională de Postere Științifice „Conservare - Restaurare - Investigații”, care marchează 50 de ani de la înființarea laboratoarelor zonale de restaurare în România și se înscriu în proiectul aniversar RE.MNIR. Acesta a fost conceput de Secția Restaurare și Investigații Fizico-Chimice și Biologice, pentru a reuni inițiative tematice desfășurate cu acest prilej.

Expoziția din colecția MNIR aduce în atenție procesul complex prin care picturi semnate de nume de referință ale artei românești, precum Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Gheorghe Tattarescu, Nicolae Tonitza, au fost „readuse la viață” pentru a putea fi, din nou, prezentate publicului. Cea de-a doua expoziție integrează contribuțiile specialiș­tilor din toată țară și arată provocările acestui domeniu, dar și so­luțiile și metodele aplicate în salvarea și păstrarea patrimoniului cultural, informează MNIR într-un comunicat de presă.

Cele două expoziții vor fi accesibile publicului la MNIR, în perioada septembrie 2025 - februarie 2026, putând fi vizitate de miercuri până duminică.