Noaptea Albă a Galeriilor

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 26 Septembrie 2025

În spațiile dedicate artei contemporane din București și din alte 16 orașe din țară se va desfășura, în perioada 3-5 octombrie, a 19-a ediție a evenimentului cultural Noaptea Albă a Galeriilor. Publicul va putea admira peste 200 de proiecte în galerii, spaţii alternative, huburi creative şi ateliere de creaţie din Bucureşti, Alba Iulia, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Mediaş, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara şi Valea Jiului (Petrila şi Petroşani). Ediţia din acest an are în centrul său expoziţia focus NAG Bucureşti, 24 Hour Party People/ 2000- 2020, deschisă publicului pe toată durata lunii octombrie la Rezidenţa9 (Str. Ion Luca Caragiale nr. 32). Noaptea Albă a Galeriilor este cea mai longevivă manifestare culturală dedicată comunităţii creative din România. 

