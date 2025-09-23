Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O călătorie în lumea artei

Data: 23 Septembrie 2025

Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, a deschis luna aceasta cel de-al 17-lea sezon expozițional, la Palatul Dacia-România, unde sunt prezentate expoziții diverse care aduc în prim-plan atât tradiția artistică românească, cât și tendin­țele contemporane. Evenimentul propune publicului o călătorie prin Parisul lui Pallady, pe vremea când artistul român lega o frumoasă prietenie cu Henri Matisse, povestea unui geniu, George Enescu, dar și artă contemporană românească.

Art Safari a adus la București capodopere, într-un concept curatorial inedit, astfel că sunt expuse, pentru prima dată în țara noastră, lucrări de Henri Matisse, în urma unui împrumut pe care Art Safari l-a obținut de la Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse, acestea putând fi admirate în expoziția dedicată lui Theodor Pallady.

Expoziția inedită de la Art Safari este cea care îi aduce împreună pe Matisse și Pallady. Erwin Kess­ler, curatorul expoziției şi directorul Muzeului Naţional de Artă al României, spune că demersul expozițional surprinde impactul pe care l-a avut mediul artistic parizian asupra stilului artistic al lui Theodor Pallady și modul în care artistul a filtrat aceste influ­ențe pentru a-și crea propriul limbaj vizual modernist.

O altă premieră a ediției din acest an este colaborarea cu Festivalul Internațional `George Enescu”, rezultatul fiind expoziția „Enescu și minotaurul”, care aduce în atenție viața și creația compozitorului. Aceasta include lucrări de artă, fotografii, obiecte personale și documente rare, oferind o perspectivă unică asupra moștenirii lăsate de Enescu.

În contextul împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Ovidiu Maitec, unul dintre cei mai importanți sculptori români ai secolului XX, Art Safari prezintă o expoziție care reunește lucrări din marile colecții muzeale din România, din colecții private și din colecția familiei. Aşadar, Art Safari vă așteaptă până în 14 decembrie 2025, de joi până duminică, în intervalul orar 12:00- 21:00, pentru a vă bucura de expoziții. (A.D.)

 

