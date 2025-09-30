Omagiu conservatorilor și restauratorilor

Data: 30 Septembrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român vernisează joi, 2 octombrie, expoziția „Cinci ani de amintiri ACRRO”, o retrospectivă a prezentărilor de postere de restaurare organizate de Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România - ACRRO.

Evenimentul se dorește a fi un omagiu adus tuturor conservatorilor, restauratorilor și cercetătorilor care au lucrat și continuă să lucreze pentru protejarea și salvarea patrimoniului cultural na­țio­nal. (A.D.)