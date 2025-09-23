Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Omagiu enescian

Omagiu enescian

Cultură
Data: 23 Septembrie 2025

Fundaţia Culturală „Remember Enescu”, în colaborare cu Asociația MATIAS, organizează miercuri, 24 septembrie, de la ora 18:00, recitalul instrumental „Oma­giu Enescian”.

Tineri muzicieni talentați vor aduce pe scena Palatului Suțu frumusețea muzicii universale și românești, interpretând lucrări de J.S. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, Pugnani Kreisler, J. Offenbach, A. Dvořák, S. Rachmaninov, B. Bartók, C.P. Basacopol și George Enescu. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Palatul Șuțu  -   concert
