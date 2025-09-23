Mai multe evenimente sunt organizate în aceste zile pentru a marca Săptămâna comunităţii şi culturii surzilor, ocazie cu care va fi difuzat, cu sprijinul CNA şi în colaborare cu actorul Mihai Călin, şi un
Omagiu enescian
Fundaţia Culturală „Remember Enescu”, în colaborare cu Asociația MATIAS, organizează miercuri, 24 septembrie, de la ora 18:00, recitalul instrumental „Omagiu Enescian”.
Tineri muzicieni talentați vor aduce pe scena Palatului Suțu frumusețea muzicii universale și românești, interpretând lucrări de J.S. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, Pugnani Kreisler, J. Offenbach, A. Dvořák, S. Rachmaninov, B. Bartók, C.P. Basacopol și George Enescu. (A.D.)