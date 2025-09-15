Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Peștera Vadu Crişului: 120 de ani de la primii vizitatori

Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 15 Septembrie 2025

În acest an s-au împlinit 120 de ani de la deschiderea peşterii Vadu Crişului, prima peşteră vizitabilă din judeţul Bihor. Aniversarea a fost sărbătorită la 22 august, în cabana din apropiere, printr-o prelegere susţinută de muzeograful drd. Veress Laszlo, de la Muzeul Ţării Crişurilor (MTC) Oradea. „Peştera a fost deschisă pentru prima dată în 1905 de către celebrul geolog Czárán Gyula, care a fost şi primul ei ghid turistic. Încă de la descoperire, peştera a fost considerată cea mai frumoasă şi cea mai intactă peşteră din Europa şi a figurat printre obiectivele turistice şi ştiinţifice cele mai importante din Bihor”, a declarat, pentru Agerpres, muzeograful.

Peştera este în administrarea Muzeului Ţării Crişurilor, care în 2004 a reelectrificat şi reamenajat la standarde europene zona vizitabilă, pe un circuit ce durează 30-60 de minute.

Peştera Vadu Crişului, cunoscută și ca Peştera de la Cascadă sau Peştera Zichy, este situată în centrul Defileului Crişului Repede şi este străbătută de un pârâu care, după ieşire, formează o cascadă de circa şase metri. Potrivit site-ului muzeului, situl a fost descoperit de Karl Handl, un angajat la calea ferată, care a observat în drumeţiile sale că la izvorul pârâului ce formează cascada, la debite mici, deasupra apei, în stâncă, apare un gol prin care trec lilieci. Handl l-a anunţat de descoperire pe Czárán Gyula, considerat părintele turismului din Apuseni care, în 10 noiembrie 1903, a dispus dinamitarea blocului de stâncă. A urmat amenajarea peşterii cu podeţe şi scări de lemn și, în 1905, deschiderea pentru vizitare. 

