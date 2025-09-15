Peștera Vadu Crişului: 120 de ani de la primii vizitatori

În acest an s-au împlinit 120 de ani de la deschiderea peşterii Vadu Crişului, prima peşteră vizitabilă din judeţul Bihor. Aniversarea a fost sărbătorită la 22 august, în cabana din apropiere, printr-o prelegere susţinută de muzeograful drd. Veress Laszlo, de la Muzeul Ţării Crişurilor (MTC) Oradea. „Peştera a fost deschisă pentru prima dată în 1905 de către celebrul geolog Czárán Gyula, care a fost şi primul ei ghid turistic. Încă de la descoperire, peştera a fost considerată cea mai frumoasă şi cea mai intactă peşteră din Europa şi a figurat printre obiectivele turistice şi ştiinţifice cele mai importante din Bihor”, a declarat, pentru Agerpres, muzeograful.

Peştera este în administrarea Muzeului Ţării Crişurilor, care în 2004 a reelectrificat şi reamenajat la standarde europene zona vizitabilă, pe un circuit ce durează 30-60 de minute.

Peştera Vadu Crişului, cunoscută și ca Peştera de la Cascadă sau Peştera Zichy, este situată în centrul Defileului Crişului Repede şi este străbătută de un pârâu care, după ieşire, formează o cascadă de circa şase metri. Potrivit site-ului muzeului, situl a fost descoperit de Karl Handl, un angajat la calea ferată, care a observat în drumeţiile sale că la izvorul pârâului ce formează cascada, la debite mici, deasupra apei, în stâncă, apare un gol prin care trec lilieci. Handl l-a anunţat de descoperire pe Czárán Gyula, considerat părintele turismului din Apuseni care, în 10 noiembrie 1903, a dispus dinamitarea blocului de stâncă. A urmat amenajarea peşterii cu podeţe şi scări de lemn și, în 1905, deschiderea pentru vizitare.