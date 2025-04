Poetul Alexandru Philippide, evocat la 125 de ani de la naștere

Fundația Calea Victoriei din București a fost gazda unui eveniment cultural deosebit care a marcat împlinirea a 125 de ani de la nașterea poetului Alexandru Philippide (1 aprilie 1900 - 8 februarie 1979). Alexandru Philippide, nepotul poetului, și soția sa, actrița Ioana Calotă-Philippide, au prezentat iubitorilor de poezie, care s-au reunit în seara zilei de 27 aprilie la sediul somptuos al fundației, un consistent program poetic din creația celui celebrat.

Recitalul a fost punctat cu câteva momente de evocare din viața scriitorului, o viață ieșită din tipare în anii studenției de la Berlin și Paris, nepotul Alexandru aducând în atenție anumite momente din viața bunicului cunoscute direct din familie, în timp ce altele au fost consemnate în cărți. La eveniment a fost prezentă și fiica poetului, medicul Ana Philippide, o prezență discretă, care s-a arătat încântată de modul în care fiul și nora sa au evocat, prin recitalul și episoadele biografice, personalitatea tatălui său. Publicul a fost unul select, format din pasionați de literatură, între cei prezenți aflându-se și distinsele doamne Georgeta Filitti, istoric și academician, și Floarea Calotă, binecunoscuta interpretă de muzică populară din Teleorman.

Alexandru Philippide a amintit și unul dintre crezurile artistice ale ilustrului său bunic: „Caut ceea ce durează, toate acestea înseamnă că în scrisul literar construcţia trebuie să aibă întâietate. Cu acest gând al construcţiei am lucrat toată literatura pe care am scris-o. Dacă am reuşit, sau nu, sau în ce măsură am reuşit, nu-i treaba mea să judec, e suficient să vă spun că nu am lucrat niciodată de mântuială, din respect pentru scrisul literar, dar mai ales din respect faţă de cei care au binevoit să citească ceea ce am scris”.

Seara s-a încheiat cu vizionarea expoziției care a cuprins obiecte personale ale poetului, între care o pereche de ochelari, ediția princeps a volumului „Aur sterp”, mai multe manuscrise, o scrisoare primită de la G. Călinescu, dar și fotografii de familie.