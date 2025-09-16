Muzeul Metropolitan de Artă din New York (The Met) va găzdui anul viitor, din 29 martie până la 28 iunie, „Raphael: Sublime Poetry” - prima expoziţie din Statele Unite dedicată lui Rafael, ce va reuni 200 de lu
Povestea unui meșter crucer
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prin secția Museikon, prezintă expoziția „Un meșter crucer - Vasile Marin - și povestea credinței sale cioplite în lemn”. Evenimentul marchează o incursiune în universul spiritual al meșterului popular Vasile Marin, din comuna Brebu, județul Prahova, care de peste două decenii readuce la viață un meșteșug aproape uitat: sculptura miniaturală cu tematică creștină. Lucrările sale - cruci de altar, de binecuvântare sau prăznicare - sunt realizate din lemn de păr sau nuc, în tehnica tradițională a crestatului și ilustrează scene biblice centrale, de la Buna Vestire până la Pogorârea Duhului Sfânt. (A.D.)