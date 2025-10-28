Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat
Povești din istoria urbană a Capitalei
Ordinul Arhitecților din România - filiala București prezintă expoziția „Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată - o istorie urbană uitată”. Sub straturile de vopsea și tencuială ale vechilor case din București se ascund martorii tăcuți ai unei epoci dispărute. Sunt plăcuțele emailate, din metal pictat sau din ceramică, care odinioară ordonau orașul, îi marcau identitatea și vorbeau despre o lume urbană în formare. Expoziția va putea fi vizitată până în 4 noiembrie 2025, de luni până joi, în intervalul orar 9:00 -17:00, iar vinerea, de la 9:00 la 14:00. (A.D.)