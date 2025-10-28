Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat
Recital de muzică italiană
La sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Bucureşti va avea loc astăzi, 28 octombrie, de la ora 18:00, în cadrul stagiunii „Muzicienii Filarmonicii George Enescu”, recitalul „Belcanto la Curtea princiară De Medici”, care va oferi publicului o selecție din creația pentru voce înaltă a compozitoarei Francesca Caccini. Evenimentul face parte din proiectul „Săptămâna Muzicală a Limbii Italiene”, iar interpreţii sunt soprana Simona-Nicoleta Jidveanu și pianistul Ieronim Buga. (A.D.)