La Muzeul Țării Crișurilor din Oradea va avea loc mâine, 14 mai 2026, lansarea volumului „Regina Maria a României. Din viață în eternitate”, semnat de dr. Narcis Dorin Ion, care oferă o incursiune documentată în viața suveranei. Sunt evidențiate atât rolul ei esențial în timpul Primului Război Mondial, cât și contribuția decisivă la consolidarea imaginii internaționale a României după Marea Unire.

Lucrarea analizează dimensiunea publică a reginei Maria - implicarea diplomatică, activitatea caritabilă și influența politică -, dar și latura intimă. Bazată pe o amplă cercetare arhivistică, cartea evidențiază modul în care memoria reginei Maria a fost construită și perpetuată „din viață în eternitate”, devenind un important reper identitar și simbolic pentru istoria modernă a României, după cum se precizează pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea.

Narcis Dorin Ion este istoric și muzeograf, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul istoriei moderne și contemporane a României, cu un interes special pentru istoria monarhiei. Activitatea sa științifică este completată de implicarea, din 2016, în managementul cultural, ca manager al Muzeului Național Peleș din Sinaia.