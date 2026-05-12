Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Regina Maria a României, „din viață în eternitate“

Regina Maria a României, „din viață în eternitate“

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 13 Mai 2026

La Muzeul Țării Crișurilor din Oradea va avea loc mâine, 14 mai 2026, lansarea volumului „Regina Maria a României. Din viață în eternitate”, semnat de dr. Narcis Dorin Ion, care oferă o incursiune documentată în viața suveranei. Sunt evidențiate atât rolul ei esențial în timpul Primului Război Mondial, cât și contribuția decisivă la consolidarea imaginii internaționale a României după Marea Unire.

Lucrarea analizează dimensiunea publică a reginei Maria - implicarea diplomatică, activitatea caritabilă și influența politică -, dar și latura intimă. Bazată pe o amplă cercetare arhivistică, cartea evidențiază modul în care memoria reginei Maria a fost construită și perpetuată „din viață în eternitate”, devenind un important reper identitar și simbolic pentru istoria modernă a României, după cum se precizează pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea.

Narcis Dorin Ion este istoric și muzeograf, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul istoriei moderne și contemporane a României, cu un interes special pentru istoria monarhiei. Activitatea sa științifică este completată de implicarea, din 2016, în managementul cultural, ca manager al Muzeului Național Peleș din Sinaia.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Țării Crișurilor  -   lansare de carte
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură