Un concert vocal-simfonic extraordinar, „Recviem German”, compus de Johannes Brahms, va avea loc în zilele de 14 și 15 mai 2026 pe scenele filarmonicilor din Timișoara și Arad. Vor interpreta artiștii
Regina Maria a României, „din viață în eternitate“
La Muzeul Țării Crișurilor din Oradea va avea loc mâine, 14 mai 2026, lansarea volumului „Regina Maria a României. Din viață în eternitate”, semnat de dr. Narcis Dorin Ion, care oferă o incursiune documentată în viața suveranei. Sunt evidențiate atât rolul ei esențial în timpul Primului Război Mondial, cât și contribuția decisivă la consolidarea imaginii internaționale a României după Marea Unire.
Lucrarea analizează dimensiunea publică a reginei Maria - implicarea diplomatică, activitatea caritabilă și influența politică -, dar și latura intimă. Bazată pe o amplă cercetare arhivistică, cartea evidențiază modul în care memoria reginei Maria a fost construită și perpetuată „din viață în eternitate”, devenind un important reper identitar și simbolic pentru istoria modernă a României, după cum se precizează pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea.
Narcis Dorin Ion este istoric și muzeograf, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul istoriei moderne și contemporane a României, cu un interes special pentru istoria monarhiei. Activitatea sa științifică este completată de implicarea, din 2016, în managementul cultural, ca manager al Muzeului Național Peleș din Sinaia.