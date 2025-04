Renumita pianistă Martha Argerich va concerta la Festivalul „George Enescu” 2025

Una dintre cele mai aclamate pianiste ale lumii, Martha Argerich, va reveni, în acest an, pe scena Festivalului Interna­țional „George Enescu” cu două concerte, în zilele de 31 august şi 15 septembrie, la Sala Mare a Palatului, respectiv la Ateneul Român.

Legendara pianistă, născută la Buenos Aires, capitala Argentinei, va susţine în 31 august Concertul nr. 1 în do major pentru pian și orchestră op. 15 de Ludwig van Beethoven, alături de Orchestra Academiei Națio­nale Santa Cecilia din Roma, sub bagheta dirijorului Daniel Harding; Pastorala-fantezie de George Enescu şi Simfonia nr. 2 în re major op. 73 de Johannes Brahms. În 15 septembrie, Martha Argerich va interpreta Concertul pentru pian în sol major de Maurice Ravel, sub bagheta binecunoscutului dirijor Charles Dutoit, alături de Orchestra Filarmonică din MonteCarlo. „Acesta va fi unul dintre evenimentele principale, prin care Festivalul «Enescu» celebrează împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui compozitor francez”, se precizează pe site-ul festi­va­lenescu.ro. Martha Argerich este considerată una dintre cele mai proeminente pianiste ale lumii atât la nivelul abilităților artistice, cât și ca popularitate. Biletele pentru concertele Festivalului Inter­național „George Enescu” se pot achiziționa online și fizic, din rețeaua Carrefour și din lanțurile de librării Cărturești și Humanitas.