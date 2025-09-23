Săptămâna comunității și culturii surzilor

Mai multe evenimente sunt organizate în aceste zile pentru a marca Săptămâna comunităţii şi culturii surzilor, ocazie cu care va fi difuzat, cu sprijinul CNA şi în colaborare cu actorul Mihai Călin, şi un clip video de conştientizare, cu mesajul „Limba Semnelor Române există şi este limba maternă a persoanelor surde”, potrivit Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România.

Săptămâna s-a deschis, ieri, 22 septembrie, cu intonarea Imnului Naţional în plenul Camerei Deputaţilor de către corul de copii surzi al Liceului Tehnologic Special nr. 3 din Bucureşti, alături de corul de copii Cantus Mundi. Azi, la Teatrul Masca, are loc un spectacol de teatru-dans susţinut de tineri actori surzi, în 25 septembrie va avea loc conferinţa „Sub lupă: Surzii în sala de clasă” la InterContinental Athenee Palace, iar în 26 septembrie, la Seneca AntiCafe, va fi lansată cartea „Între două lumi”, povestea impresionantă a lui Carmen Pausenberger, născută surdă.

Evenimentele au loc în preajma Zilei internaţionale a persoanelor cu deficienţe de auz, marcată anual în ultima duminică din septembrie. Potrivit datelor Federeţiei Mondiale a Surzilor, în lume există peste 70 de milioane de persoane lipsite total sau parţial de auz, din care circa 500.000 trăiesc în Uniunea Europeană. Potrivit statisticilor, în țara noastră sunt înregistrate aproape 24.000 de persoane cu deficiență profundă de auz, dintre care peste 2.000 sunt copii.