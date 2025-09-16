Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Schițe în care apare Charles Dickens, în premieră la Londra

Schițe în care apare Charles Dickens, în premieră la Londra

Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 16 Septembrie 2025

Schiţe nepublicate până acum, care „dau viaţă lumii şi personajelor” lui Charles Dickens, sunt expuse pentru prima dată la Londra, la muzeul memorial al scriitorului, până în 21 septembrie, informează DPA. Este vorba de un set de crochiuri în stilou, cerneală şi acuarelă realizate în 1855 şi 1857 de Nathaniel Powell, vecinul lui Dickens, care îi înfăţişează pe scriitor şi compania sa teatrală în timpul repetiţiilor pentru producţii precum „Mr Nightingale’s Diary” şi „The Frozen Deep”.

În desene mai apar Mark Lemon, un prieten al scriitorului, fost editor al revistei Punch, fiica sa cea mare, Mamie Dickens, precum şi scriitorul şi dramaturgul victorian Wilkie Co­llins, cunoscut pentru romanul său „The Woman In White” şi pentru colaborarea cu Dickens la piesa „The Frozen Deep”. „Diferite faţă de multele imagini şlefuite care îl reprezintă pe Dickens jucând teatru, acestea sunt singurele «instantanee» imediate cu Dickens la repetiţii, care captează momente din scenografie, costume şi joc actoricesc neînregistrate în altă parte”, a spus Frankie Kubicki, directoarea Charles Dickens Museum. „Sunt o fereastră către una dintre cele mai mari pasiuni ale lui Charles Dickens - actoria”, a adăugat ea. Familia Dickens s-a mutat în Tavistock House, care acum adăposteşte Muzeul Charles Dickens, în 1851, şi a trăit acolo timp de nouă ani. 

