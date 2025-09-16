Schițe în care apare Charles Dickens, în premieră la Londra

Schiţe nepublicate până acum, care „dau viaţă lumii şi personajelor” lui Charles Dickens, sunt expuse pentru prima dată la Londra, la muzeul memorial al scriitorului, până în 21 septembrie, informează DPA. Este vorba de un set de crochiuri în stilou, cerneală şi acuarelă realizate în 1855 şi 1857 de Nathaniel Powell, vecinul lui Dickens, care îi înfăţişează pe scriitor şi compania sa teatrală în timpul repetiţiilor pentru producţii precum „Mr Nightingale’s Diary” şi „The Frozen Deep”.

În desene mai apar Mark Lemon, un prieten al scriitorului, fost editor al revistei Punch, fiica sa cea mare, Mamie Dickens, precum şi scriitorul şi dramaturgul victorian Wilkie Co­llins, cunoscut pentru romanul său „The Woman In White” şi pentru colaborarea cu Dickens la piesa „The Frozen Deep”. „Diferite faţă de multele imagini şlefuite care îl reprezintă pe Dickens jucând teatru, acestea sunt singurele «instantanee» imediate cu Dickens la repetiţii, care captează momente din scenografie, costume şi joc actoricesc neînregistrate în altă parte”, a spus Frankie Kubicki, directoarea Charles Dickens Museum. „Sunt o fereastră către una dintre cele mai mari pasiuni ale lui Charles Dickens - actoria”, a adăugat ea. Familia Dickens s-a mutat în Tavistock House, care acum adăposteşte Muzeul Charles Dickens, în 1851, şi a trăit acolo timp de nouă ani.