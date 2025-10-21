Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Târg de Sfântul Dumitru

Târg de Sfântul Dumitru

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 21 Octombrie 2025

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 24-26 octombrie, Târgul de Sfântul Dumitru, în cinstea protectorului spiritual al muzeului, fiind şi un prilej de comemorare a profesorului Dimitrie Gusti, mentorul muzeului. Meşteri din întreaga ţară vor veni cu produse tradiţionale româneşti: ii, opinci, icoane pe sticlă, obiecte decorative lucrate manual. Nu vor lipsi produsele din gastronomia tradiţională: cozonaci, plăcinte, produse din carne, brânzeturi, turtă dulce, dar şi produse bio, precum miere, fructe, legume, zacuscă, dulceţuri de sezon. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Satului
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Portrete din Colecția Theodor Aman Cultură
    Portrete din Colecția Theodor Aman

    Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari persona­lități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba

    21 Oct, 2025
  • Brățara principesei Maria de Edinburgh Cultură
    Brățara principesei Maria de Edinburgh

    Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a ales să prezinte, la secțiunea exponatul lunii, o bijuterie regală plină de istorie, și anume brățara principesei Maria de Edinburgh, cu ocazia împlinirii a 150 de

    21 Oct, 2025
  • Concert regal caritabil Cultură
    Concert regal caritabil

    Unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri din România, Concertul Regal Caritabil, se desfăşoară întotdeauna în 25 octombrie, ziua de naștere a regelui Mihai, fondator al

    21 Oct, 2025
  • Conferință de etnomuzeologie Cultură
    Conferință de etnomuzeologie

    Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în 25 octombrie, o masă rotundă în cadrul primei ediții a Conferinței Naționale de Etnomuzeologie „Geor­geta Stoica”, tema propusă pentru

    21 Oct, 2025
TOP 6 Cultură