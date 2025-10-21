Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari personalități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba
Târg de Sfântul Dumitru
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 24-26 octombrie, Târgul de Sfântul Dumitru, în cinstea protectorului spiritual al muzeului, fiind şi un prilej de comemorare a profesorului Dimitrie Gusti, mentorul muzeului. Meşteri din întreaga ţară vor veni cu produse tradiţionale româneşti: ii, opinci, icoane pe sticlă, obiecte decorative lucrate manual. Nu vor lipsi produsele din gastronomia tradiţională: cozonaci, plăcinte, produse din carne, brânzeturi, turtă dulce, dar şi produse bio, precum miere, fructe, legume, zacuscă, dulceţuri de sezon. (A.D.)