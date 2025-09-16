Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Toamna în culori

Toamna în culori

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 16 Septembrie 2025

Liga Navală Română și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” prezintă expoziția colectivă de pictură „Culorile Toamnei”. Pe simezele Cantonului de Drum din muzeu vor fi expuse 300 de lucrări ale membrilor cercului de arte vizuale din cadrul Filialei București, intitulat sugestiv „Flotila Albastră”, ce are în componență artiști plastici membri ai Uniunii Artiș­tilor Plastici din România, dar și artiști plastici amatori.

Vernisajul va avea loc miercuri, 17 septembrie, de la ora 15:00, iar expoziția va putea fi vizitată până în 6 octombrie, de miercuri până duminică, orele 10:00-18:00. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Satului  -   expozitie
