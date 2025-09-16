Toamna în culori

Data: 16 Septembrie 2025

Liga Navală Română și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” prezintă expoziția colectivă de pictură „Culorile Toamnei”. Pe simezele Cantonului de Drum din muzeu vor fi expuse 300 de lucrări ale membrilor cercului de arte vizuale din cadrul Filialei București, intitulat sugestiv „Flotila Albastră”, ce are în componență artiști plastici membri ai Uniunii Artiș­tilor Plastici din România, dar și artiști plastici amatori.

Vernisajul va avea loc miercuri, 17 septembrie, de la ora 15:00, iar expoziția va putea fi vizitată până în 6 octombrie, de miercuri până duminică, orele 10:00-18:00. (A.D.)