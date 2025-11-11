Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Tradiția, de la țesătură la acuarelă

Tradiția, de la țesătură la acuarelă

Data: 11 Noiembrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român vernisează miercuri, 12 no­iembrie, de la ora 18:00, expo­ziția de pictură „Tradiții, între vechi și nou”, semnată de Alina Manu, artist autodidact pasionat de culoare, forme și de fru­muse­țea tradițiilor românești. Expo­ziția reunește lucrări din colecția „Tradițional”, o serie de picturi realizate în tehnică mixtă inedită, concepută chiar de către artistă. Prin această metodă unică, Alina Manu reușește să transpună motivele tradiționale din costumele populare și țesăturile românești în forme moderne de expresie plastică, oferind publicului o perspectivă contemporană asupra patrimoniului cultural autohton. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National al Taranului Roman  -   expozitie
