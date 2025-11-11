Muzeul Național „George Enescu” îi aduce un omagiu marelui muzician Dinu Lipatti, la împlinirea a 75 de ani de la moartea sa, și invită publicul să descopere întregul său parcurs artistic, în cadrul
Tradiția, de la țesătură la acuarelă
Muzeul Național al Țăranului Român vernisează miercuri, 12 noiembrie, de la ora 18:00, expoziția de pictură „Tradiții, între vechi și nou”, semnată de Alina Manu, artist autodidact pasionat de culoare, forme și de frumusețea tradițiilor românești. Expoziția reunește lucrări din colecția „Tradițional”, o serie de picturi realizate în tehnică mixtă inedită, concepută chiar de către artistă. Prin această metodă unică, Alina Manu reușește să transpună motivele tradiționale din costumele populare și țesăturile românești în forme moderne de expresie plastică, oferind publicului o perspectivă contemporană asupra patrimoniului cultural autohton. (A.D.)