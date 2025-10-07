Traseu turistic dedicat culturii șvabilor în Bihor și Satu Mare

Patru județe, două din România (Bihor și Satu Mare) și două din Ungaria (Szabolcs-Szatmar-Bereg şi Hajdu-Bihar), vor fi integrate într-o rută cultu­ral-turistică a şvabilor, în următorii doi ani şi jumătate, printr-o finanțare asigurată de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Scopul acestui proiect transfrontalier este cercetarea şi cartografierea cuprinzătoare a patrimoniului şvab în cele patru judeţe transfrontaliere, apoi realizarea unei publicaţii de specialitate care va sintetiza concluziile cercetării, construirea unui memorial şvab de tip hambar şi a unui spaţiu expoziţional în Sóstó Skanzen, precum şi crearea unui website comun trilingv (română, maghiară și engleză), care să conţină o hartă interactivă a traseului şvab.

Proiectul este inițiat de Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor (Oradea Heritage, România), în parteneriat cu Muzeul „Jósa András” din Nyíregyháza (Ungaria). Bugetul total este de 1.663.530,01 euro, din care 80% reprezintă finanţarea europeană, 2% contribuţia proprie a Fundaţiei Oradea Heritage, iar 18% este contribuţia Guvernului României.